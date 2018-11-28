Названы самые «пьющие» страны ЕС

Италию и Эстония оказалась наиболее проблемной с точки зрения потребления алкоголя и смертности по этой причине страной Европы, второе место в данном антирейтинге занимает Словения , третье — Люксембург , к такому выводу пришли эксперты общественного движения "Трезвая Россия", назвавшие Грецию Мальту самыми благополучными в данном отношении.

Первый "Рейтинг трезвости стран Европы" был презентован журналистам в среду.

Согласно исследованию, в топ-3 стран ЕС , где больше всего пьют, вошли Эстония (потребление алкоголя на душу населения в чистом спирте — 15,35 литра), Литва (13,61) и Чехия (12,99). В топ-3 наименее "пьющих" европейских стран вошли Греция (6,52 литра), Италия (7,08), Швеция (7,18).

К странам с наивысшей "алкосмертностью" исследователи отнесли Словению, Данию и Латвию, реже всего от последствий злоупотребления алкоголем умирают на Мальте, в Греции и Италии.

"В первую тройку трезвых стран Европейского союза вошли те страны, где меньше пьют и меньше умирают: Греция, Италия и Мальта. А в последнюю тройку самых "пьющих" стран Европейского союза вошли те страны, где больше всего пьют и где зарегистрировано больше всего "алкосмертей": Люксембург, Словения, Эстония", — говорится в исследовании.

"По итогу нашей работы мы сформулируем итоговый доклад, который направим в том числе и в посольства этих стран в России, и в открытые общественные организации, занимающиеся здравоохранением: и для ознакомления, и для какого-то практического применения", — заявил в ходе презентации исследования глава "Трезвой России" Султан Хамзаев.

При составлении рейтинга эксперты "Трезвой России" опирались на зарегистрированное в странах ЕС потребление алкоголя на душу взрослого населения старше 15 лет в чистом спирте и число умерших в стране ЕС в связи со злоупотреблением алкоголем, данные по каждой стране Евросоюза были взяты из открытых источников.