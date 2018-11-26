Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что ее страна готова помочь Украине, обеспечив «решительную поддержку всего международного сообщества». Об этом сообщает DELFI.
По мнению Грибаускайте, инцидент в Керченском проливе показал, что Россия «продолжает нарушать» международные соглашения и свои обязательства, «ведя агрессивную войну» против Украины.
Президент заявила, что Литва решительно осуждает действия России в Керченском проливе и призывает немедленно освободить «незаконно захваченные корабли и их экипажи».
Ранее ФСБ сообщила о двух катерах и буксире ВМС Украины, незаконно вошедших в территориальные воды РФ.
В спецслужбе заявили, что суда опасно маневрировали и не реагировали на требования, поэтому их задержали с применением оружия. Задержанные корабли доставили в порт Керчи.
В результате инцидента трое украинцев получили ранения. Они находятся в одной из больниц Керчи в стабильном состоянии.
После инцидента на Украине заявили о планах ввести военное положение на 60 суток. Кремль и МИД России назвали действия украинских военных провокацией. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал Запад «угомонить» украинских политиков. По его мнению, они устроили провокацию из-за предстоящих выборов президента Украины.