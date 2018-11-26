Литва пообещала помочь Украине «в войне с Россией»

По мнению Грибаускайте, инцидент в Керченском проливе показал, что Россия «продолжает нарушать» международные соглашения и свои обязательства, «ведя агрессивную войну» против Украины.

Президент заявила, что Литва решительно осуждает действия России в Керченском проливе и призывает немедленно освободить «незаконно захваченные корабли и их экипажи».

Ранее ФСБ сообщила о двух катерах и буксире ВМС Украины, незаконно вошедших в территориальные воды РФ.

В спецслужбе заявили, что суда опасно маневрировали и не реагировали на требования, поэтому их задержали с применением оружия. Задержанные корабли доставили в порт Керчи.

В результате инцидента трое украинцев получили ранения. Они находятся в одной из больниц Керчи в стабильном состоянии.