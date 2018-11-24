Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МИД Эстонии осудил действия России в Азовском море 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава Министерства иностранных дел Эстонии Свен Миксер осудил действия России в Азовском море, заявив, что целью Москвы якобы является оказание политического давления на Украину.
Об этом он сказал в ходе встречи с украинским коллегой Павлом Климкиным.
«Целью России является оказание политического давления на Украину и нанесение ей экономического ущерба. Кроме того, ситуация влияет и на суда государств Европейского союза или передвигающиеся под флагами государств ЕС», — приводит его слова Интерфакс-Украина.
Эстонский министр также заявил, что Россия ввела в Азовское море военные корабли, что наносит «ещё большую угрозу безопасности» Украины.
Также Миксер заявил, что Таллин «призывает Россию прекратить поведение, направленное на поиск конфликтов».
Ранее в украинском МИД заявили о подготовке Киевом проекта резолюции о «милитаризации» Россией Азовского моря.
RT на русском: последние новости
В Риге 20 тысяч человек приняли участие в факельном шествии Сборная Грузии по футболу обыграла команду Казахстана и вышла в дивизион С Лиги наций Латвию, Литву и Эстонию призвали ответить на «агрессию» России
Свен Миксер , Павел Климкин , МИД , ЕС , Интерфакс , Прибалтика , В мире , Политика , Москва , Эстония
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шейх оплатил долги россиянки486
Россию сделали виновной в еще одной трагедии449
Травля подкосила Ефремова132
Агузарова перестала выходить из квартиры86
«Тайные» дела Киева в Донбассе рассекретили162
Видео
01:00
Гаити затопило отходами
Происшествия Экология
02:18
Бизнес-центр в Москве рухнул на дорогу
Новости Москвы Катастрофы
00:43
Путин прибыл в Крым
Политика
05:31
США разворачивают прокси-флот на Черном море
В мире Статьи
00:27
«Пульсирующий монстр» вылез из канализации в Техасе
Наука
06:09
Путин похвалил Грефа
Политика
00:35
В убийстве российского посла обвиняются 28 человек
В мире Происшествия
01:04
Лучший следователь Москвы сколотила банду
Происшествия Криминал
25:12
Пока вы спали: США «рухнут» в 2019 году
Общество
02:49
Вечная «музыка»: Петров и Боширов возвращаются
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение