МИД Эстонии осудил действия России в Азовском море

Об этом он сказал в ходе встречи с украинским коллегой Павлом Климкиным

«Целью России является оказание политического давления на Украину и нанесение ей экономического ущерба. Кроме того, ситуация влияет и на суда государств Европейского союза или передвигающиеся под флагами государств ЕС», — приводит его слова Интерфакс-Украина.

Эстонский министр также заявил, что Россия ввела в Азовское море военные корабли, что наносит «ещё большую угрозу безопасности» Украины.

Также Миксер заявил, что Таллин «призывает Россию прекратить поведение, направленное на поиск конфликтов».