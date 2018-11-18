Прибалтику призвали ответить на «агрессию» России

Латвию, Литву и Эстонию призвали ответить на «агрессию» России

Латвии и Балтийский совет министров и Балтийская ассамблея, отвечающая за координацию действий парламентов Эстонии Литвы , призвали правительства трёх стран усилить военное сотрудничество и ответить на «агрессию» России . Об этом говорится в совместном заявлении ассамблеи и совета, с которым ознакомился RT. В документе также указано, что «основой крепкой коллективной безопасности и обороны» является НАТО . При этом в Москве неоднократно подчёркивали, что альянс нагнетает напряжённость в регионе и РФ вынуждена принимать ответные меры. Между тем эксперты считают, что страны Балтии пытаются таким образом поддержать миф о «российской угрозе», чтобы альянс продолжал получать финансирование.

Балтийский совет министров и Балтийская ассамблея — совещательный орган по сотрудничеству между парламентами Эстонии, Латвии и Литвы — призвали правительства этих стран расширить сотрудничество в вопросах обороны и упростить передвижение вооружённых сил союзников по воздуху, суше и морю.

В совместном заявлении совета и ассамблеи, с которыми ознакомился RT, говорится о необходимости ответить на «агрессивные» действия России у границ балтийских стран.

«Важно, чтобы со стороны НАТО следовала защитная реакция на угрозы, возникающие в связи с провокационными действиями российских вооружённых сил, такими как неоднократное нарушение нашего воздушного пространства, крупномасштабные учения и всё большая милитаризация вдоль границы НАТО, включая развёртывание в Калининграде современных ракет «Искандер», способных нести ядерный боезаряд, и программы военной подготовки с отработкой сценариев наступления на западном направлении», — говорится в документах.

В Балтийской ассамблее участвуют по 20 депутатов от Латвии, Эстонии и Литвы. Совещательный орган координирует действия и консультирует парламенты трёх стран. Балтийский совет министров отвечает за сотрудничество правительств этих государств и Балтийской ассамблеи.

Провокационные мифы

Угроза со стороны России — вымысел, созданный с целью поддержать в Европе антироссийскую риторику, считает заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова военный политолог Андрей Кошкин

«В информационном пространстве необходимо постоянно генерировать подобные мифы, иначе НАТО потеряет огромные деньги, люди лишатся работы. Постоянно придумываются приёмы, как воздействовать на тех, кто принимает решения, чтобы продолжать нападки на Россию и устраивать военные учения у наших границ», — сказал эксперт в разговоре с RT.

Манёвры Североатлантического альянса провоцируют Москву на ответные действия, которые затем трактуются как угроза, пояснил Кошкин.

«К странам Балтии прилетают самолёты НАТО и демонстрируют намерения пересечь нашу воздушную границу. Мы вынуждены поднимать свою авиацию и выходить на перехват, — добавил политолог. — В результате начинаются обсуждения якобы некорректных действий РФ».

В этом году на перехват предполагаемых нарушителей границы российские самолёты поднимались более 120 раз. Как рассказал в октябре глава Минобороны РФ Сергей Шойгу , активность НАТО достигла небывалого со времён холодной войны уровня. По его словам, альянс всё чаще проводит разведку на Балтике и в Черноморском регионе.

По словам министра обороны, Запад нагнетает напряжённость на российских границах, повышая мобильность ВС США в Европе. Кроме того, он отметил, что намерение Польши разместить на своей территории американскую военную базу также не способствует сохранению стабильности в регионе.

«В этих условиях мы вынуждены принимать ответные меры и должны быть готовы нейтрализовать возможные военные угрозы на всех направлениях», — сказал глава Минобороны.

Обеспокоенность по поводу действий НАТО выразил также министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

«Да, конечно, это нас беспокоит, это создаёт реальную угрозу безопасности Российской Федерации, это грубо нарушает основополагающий акт Россия — НАТО, которым предписано не размещать на территории новых членов на постоянной основе существенные боевые силы», — сказал он.

Соответствующие бригады уже развернули в странах Балтии, добавил Лавров, а в Румынии и Польше создают «американские объекты противоракетной глобальной системы обороны».

Латвийские военнослужащие на учениях НАТО Reuters © Ints Kalnins

«Военный шенген»

Балтийская ассамблея также поддержала развитие программы Постоянного структурированного сотрудничества в сфере безопасности и обороны (PESCO), которая получила название «военный шенген».

Лидеры ЕС официально запустили проект осенью 2017 года. Его одобрили 25 из 28 стран (отказались Великобритания, Дания и Мальта).

6 ноября о необходимости создания общеевропейской армии заявил президент Франции Эммануэль Макрон

«Мы не сможем защитить европейцев, если не примем решение создать настоящую общеевропейскую армию. У нас должна быть Европа, которая защищает себя преимущественно самостоятельно, без того, чтобы полностью полагаться на Соединённые Штаты», — сказал французский лидер.

Стремление Макрона поддержали канцлер Германии Ангела Меркель и министр обороны Испании Маргарита Роблес. В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не видит необходимости в создании Европейским союзом дублирующих военных структур.

«Европу ждут баталии между приверженцами альянса и сторонниками военной консолидации ЕС. Балтийские государства, а также Польша всегда шли в фарватере политики США, они останутся на стороне американцев», — сказал эксперт в беседе с RT.

Самостоятельная военная структура в Европе поможет укрепить связи с Россией, добавил Бартош, поскольку у Москвы и Брюсселя есть общие угрозы, например терроризм и миграция. Сотрудничеству в этих сферах мешают противоречия с НАТО и США.

Газовый инструмент геополитики

Помимо обороны, на Балтийской ассамблее также обсуждалось строительство газопровода «Северный поток — 2».

«Эстония, Латвия и Литва подчёркивают, что проект газопровода «Северный поток — 2» является геополитическим инструментом России, который снизит конкуренцию, изолирует Украину и сделает Европу ещё более зависимой от российского газа», — отмечается в документе.

Политики рекомендовали правительствам балтийских стран скоординировать действия по разработке общего регионального рынка газа.

При этом строительство газопровода активно поддерживает Германия. В Берлине реализацию проекта считают абсолютно обоснованной и правильной. Страна намерена отказаться от использования атомной энергии и угля, в связи с чем ей необходим дополнительный природный газ.

«Страны Балтии выступают против «Северного потока — 2» прежде всего по мотивам политической конфронтации с РФ. Чисто экономический ущерб для них от проекта найти сложно. Эти страны получают газ от России. Также в Литве существует плавучий терминал около города Клайпеда, на который поступает сжиженный газ. Литва покупает этот газ в некоторых количествах, хотя он дороже российского».

При этом эксперт отметил, что поставки российского газа через «Северный поток — 2» не препятствуют закупкам СПГ, а страны Балтии сами решают, какой газ они будут приобретать.