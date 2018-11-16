Семья Раймонда Паулса покинула Латвию 

Известный латвийский композитор, дирижёр и пианист Раймонд Паулс признался, что его единственная дочь с внучками уехали за границу.
82-летний народный артист СССР сообщил, что его дочь Анета вместе с мужем и дочерьми проживает в США.
«Такая тенденция — дети всех, у кого есть деньги, учатся за границей. У дочки муж — иностранец, в их семье говорят по-английски. Внучки учатся, одна уже закончила, вторая закончит в следующем году, в лучших американских университетах», — рассказал Паулс в интервью Jauns.lv.
Ранее News.ru писал, что латвийский композитор Раймонд Паулс отреагировал на заявление Лаймы Вайкуле о том, что ей как европейке запрещено посещать Крым. Новость о высказывании певицы застала Маэстро в отпуске. Он заявил, что для него этот вопрос неактуален.