Прибалтика ищет способы отобрать Калининград

В Прибалтике ищут способы отобрать Калининград

Литве возобновились призывы «пересмотреть статус Калининграда ». Националисты этой страны продолжают считать Калининградскую область территорией «малой Литвы» и мечтают отторгнуть ее от России . Как ни удивительно, у них нашлись сторонники не только во враждебно настроенных к России странах, но и внутри самого Калининграда.

На днях литовское издание Respublika напечатало статью «Литовский край в иностранных руках». Текст написал литовский политолог Бенас Володзка, являющийся координатором НКО «Клайпедский форум». Володзка настаивает, что «право СССР на Караляучюс не является священным».

Он уверяет, что якобы на Потсдамской конференции Кенигсберг был передан СССР лишь на 50 лет. Этот срок истек в 1995 году, а стало быть, нужно пересмотреть статус Калининградской области. Литовский политолог пишет, что в нынешнем своем статусе «милитаризированный Калининград представляет собой явную угрозу как для выживания Литвы, так и для безопасности всей Европы». Володзка сокрушается, что «в Караляучюсе уничтожено историко-культурное наследие Малой Литвы», разрушаются некие «балтские культурные объекты».

Откуда вообще взялось это слово — Караляучюс? Так в Литве (буквально — «Королевская гора») называют Калининград, так он значится даже на литовских дорожных указателях.

Тут стоило бы еще уточнить, что в «Протоколе Берлинской конференции трех великих держав от 1 августа 1945 года» в параграфе V сказано, что «президент США и премьер-министр Великобритании заявили, что они поддержат это предложение (о передаче Советскому Союзу Кенигсберга и прилегающего к нему района — прим. ВЗГЛЯД) на конференции при предстоящем мирном урегулировании». Однако последующей мирной конференции проведено так и не было — мероприятие в Потсдаме стало для лидеров Большой тройки последним, а потом стартовала холодная война. Но в 1990 году ФРГ после объединения с ГДР подписала с Советским Союзом «Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии». В данном документе, в частности, сказано: «Объединенная Германия не имеет никаких территориальных претензий к другим государствам и не будет выдвигать таких претензий и в будущем».

В Литве, однако, на такие доводы не обращают внимания. В мае литовское русскоязычное издание «Клайпеда» опубликовало статью «Почему Запад не любит Россию?», написанную активисткой местной украинской общины Викторией Разгун. Литовская украинка Разгун пишет: «Как подумаю, что было бы, если бы Запад, вдохновленный экспансионизмом России, потребовал, к примеру, освободить Калининградскую область? Ведь соглашения, подписанные после Великой Отечественной войны, уже давно недействительны. Напомню: в 1945 г. на Потсдамской конференции эта область была передана СССР для администрирования всего на 50 лет. Так что срок соглашения истек в 1995 году».

Разгун явно читала опубликованное в 2014 году мнение аналитика литовского государственного Центра исследования Восточной Европы Лауринаса Кащюнаса (ныне депутат Сейма) заявившего, что решением Потсдамской конференции в 1945 году Кенигсберг был передан Советскому Союзу лишь на 50 лет — и сейчас, при наличии соответствующей политической воли, США и Великобритания могли бы добиться пересмотра этого пункта договора.

Откуда же взялись эти «50 лет» и якобы «временный статус Калининграда»? Ответа нет. Никаких документов на этот счет попросту не существует, и сама эта цифра — не более чем миф, попросту выдуманный, судя по всему, прибалтийскими политологами.

Поэтапное внедрение мифа

В январе 2017 года депутат Сейма Литвы Линас Бальсис (бывший пресс-секретарь президента Дали Грибаускайте) задался вопросом: «Как возвратить в стабильную Европу нестабильный и милитаризированный Калининград и Калининградскую область?».

По его мнению, надо, чтобы вопросом отторжения Калининградской области от Российской Федерации занялась либо Литва, либо руководство Европейского союза . Третий вариант — Литва и ЕС совместно должны решить будущее российского эксклава. После таких заявлений Бальсису на пять лет запретили въезд в Россию. В связи с поднявшейся волной возмущения пресс-секретарь министра иностранных дел Литвы Раса Якилайтене вынуждена была заявить, что у Вильнюса нет притязаний на Калининградскую область. Однако уже в апреле 2017-го депутат Европарламента от Литвы Антанас Гуога заявил, что «Калининград никогда не принадлежал России».

В мае в Калининградской области разразился скандал с дипломатом Бронюсом Макаускасом, врио консула Литвы в Советске. Дело в том, что в эфире телеканала «Вести-Калининград» был продемонстрирован сюжет под названием «Политическое хамство и реваншизм: чем занимается литовский консул в Калининградской области».

Журналистка Евгения Чирочкина рассказала, что Макаускас крепко принял на грудь в честь столетия провозглашения Литовской Республики, уселся пьяным за руль и в таком виде был задержан сотрудником ДПС . Автор передачи припомнила Макаускасу и тот факт, что консул занимался в Калининградской области (при активной помощи руководителя музея истории Советска Анжелики Шпилевой) организацией выставок, в ходе которых посетителям старались представить советских солдат как оккупантов.

Калининградский политолог Александр Носович на своей странице в соцсети Facebook отметил: «Миф о том, что Россия владеет Калининградской областью незаконно, внедряется в литовское сознание последовательно и методично. Следующий этап их кампании — сделать так, чтобы мысль о „незаконности“ Калининградской области закрепилась в США и Европе (особенно в Германии).

Чтобы сомнения в территориальной принадлежности Калининграда стали новым аргументом Запада в диалоге с Кремлем», — предупреждает Носович.

Сомнительные приобретения

Калининградский историк Владимир Абрамов , в свою очередь, напоминает, что документы Потсдамской конференции давно обнародованы. В них о судьбе Восточной Пруссии, Померании и Силезии сказано ясно и без каких-то отсылок к срокам. Абрамов особо подчеркивает, что «литовские деятели, так озаботившиеся северной третью бывшей Восточной Пруссии, усиленно не обращают внимание на судьбу двух третей данной провинции, переданных Польше».

Историк добавляет: «Литовской территория Пруссии исторически не была никогда. Этой землей владели пруссы, Тевтонский орден, герцог Бранденбургский в статусе вассала Речи Посполитой, королевство Пруссия, Германский рейх, СССР, Россия. Вот только Великого княжества Литовского и тем паче Литовской республики образца 1919–1939 гг. в этом перечне нет как нет».

Еще интереснее было бы выяснить мнение вильнюсского официоза о статусе Клайпеды (бывший Мемель), перешедшего к Литве от Германии — сначала решением Антанты в 1923 году, а потом и волею Сталина в 1945-м. «Заодно поговорили бы и о подарке „кровавого тирана“ Сталина Литве в форме отторгнутого в 1939 году от Польши Виленского края», — заключает Владимир Абрамов.

Публицист Михаил Кришталь тоже напоминает, что в свое время Литва чересчур много получила от Советского Союза.

«В 1939 году литовцы получили Виленский край, в 1940 году — территории Белоруссии, в 1945 году — Мемельский край. Все это были односторонние подарки Литве, но подарки не такие простые. Достаточно вспомнить договор 1939 года, предоставивший Литве Виленский край. Договор был сложным: передача Литве территорий осуществлялась вместе с подписанием договора о дружбе и сотрудничестве с Советским Союзом. С тех пор прошло много лет, но об этом можно и, наверное, нужно напомнить Вильнюсу. Но Россия молчит», — с сожалением констатирует Кришталь.

Доморощенные борцы с «ватой»

Отделить Калининград от России пытаются не только литовцы. Местный журналист Андрей Выползов отмечает, что в последние годы в городе проявились персонажи, продвигавшие среди калининградцев идею о «возврате городу исторического названия Кенигсберг». По его словам, одним из главных апологетов «кенигсбергизации» являлся бывший студент Балтийского федерального университета им. Канта Александр Оршулевич, рекомендовавший себя в качестве главы подпольного «Балтийского авангарда русского сопротивления».

«В начале июля 2016 года Оршулевич посетил Киев, где участвовал в конференции «по вопросу создания Балтийско-Черноморского союза». Калининградского сепаратиста пригласил т. н. Гражданский корпус «Азов» — молодежная организация, опекаемая нацистским полком «Азов». Далее следует поездка в Польшу, где Оршулевич обратился к властям Эльблонга с просьбой переименовать известную всем калининградцам кольцевую развязку Rondo Kaliningrad в Rondo Königsberg. Одновременно запускается петиция «Вернуть Калининграду имя Кенигсберг!» с нехилым продвижением в соцсетях. И вот уже в Калининград приезжают журналисты бельгийского таблоида De Standaard, интервьюируя вожака «Балтийского авангарда». Темой переименования заинтересовался собкор в Москве одной из ведущих немецких газет Frankfurter Allgemeine Zeitung», — поведал Выползов.

Что же представляет из себя вышеупомянутый «Балтийский авангард русского сопротивления»?

«Эта организация, безусловно, поддерживает фашистскую идеологию и коллаборационистов всех мастей. Среди кумиров национал-монархистов — барон Унгерн, а также генералы Шкуро, Краснов и другие союзники Гитлера. Особым уважением пользуются казачьи части вермахта. Именно поэтому на своей интернет-странице лидер БАРСа Оршулевич радуется переизданию книги «Майн кампф» в Германии, учит своих сторонников, что можно «в целях изучения истории» использовать нацистскую символику, и приводит слова из газеты «За Родину» от 1943 года, что «самый страшный враг русского народа — это большевизм», — отмечает публицист Олег Луначев.

В мае 2017-го Оршулевич и трое его единомышленников были задержаны. Им предъявили обвинения в организации экстремистского сообщества и намерении насильственного присоединения Калининграда к ЕС — обвиняемые до сих пор содержатся за решеткой. Как и следовало ожидать, за время ареста Оршулевич превратился в глазах либерально-демократической общественности в «невинного политического узника».

И если даже среди жителей региона встречаются подобные настроения — наверняка и представители радикальных кругов из соседних стран и дальше будут распространять миф о «необходимости пересмотра статуса Калининграда».