«Мы начали распад СССР»: как Эстония сбежала от Москвы

30 лет назад в Эстонии была принята Декларация о суверенитете

30 лет назад в Эстонии приняли Декларацию о национальном суверенитете. Как рассказывал годы спустя тогдашний председатель президиума эстонского ВС, а впоследствии президент страны Арнольд Рюйтель , советские власти вызвали «сепаратиста» в Москву и пугали тюрьмой. Другой активный участник процесса по выходу из СССР Виктор Вахт сетовал на ошибочность некоторых действий новых руководителей.

30 лет назад Верховный Совет Эстонской ССР большинством голосов принял Декларацию о суверенитете. Эстония первой из всех республик открыто провозгласила курс на обретение независимости. Так начинался знаменитый Парад суверенитетов, послуживший прологом к окончательному распаду державы.

Решительные призывы к выходу из СССР раздались в Прибалтике несколькими месяцами ранее. Их озвучил перед большой толпой диссидент Тривими Веллисте. На фоне либерализации государственной власти в рамках проводимой Михаилом Горбачевым перестройки в Эстонии, Латвии Литве уже вовсю шли мирные акции протеста, вошедшие в историю как «Поющая революция». Так, 11 сентября 1988 года на музыкально-политический фестиваль на Певческом поле в Таллине собралось около 300 тыс. эстонцев — примерно треть об общей численности этого народа.

В Декларации эстонских депутатов указывалось, что дальнейшее развитие республики должно происходить в условиях суверенитета. Также выражалось несогласие с вынесенными президиумом ВС СССР на всенародное обсуждение изменениями и дополнениями советской конституции, которые исключали право Эстонии на самоопределение. Признавалось верховенство эстонских законов над советскими.

«Эстонский народ на берегах Балтийского моря обрабатывает землю и развивает свою культуру уже более пяти тысяч лет, — подчеркивалось в документе. — В 1940 году гомогенное в национальном отношении, суверенное Эстонское государство стало составной частью Советского Союза, при этом было предусмотрено сохранение гарантий суверенитета и расцвет нации.

Однако внутренняя политика сталинизма и периода застоя игнорировала эти гарантии и принципы.

В результате этого на эстонской земле для эстонцев как коренной национальности сложилась неблагоприятная демографическая ситуация, природная среда во многих регионах республики оказалась в катастрофическом положении, продолжающаяся дестабилизация экономики отрицательно сказывается на жизненном уровне всего населения республики».

В заключение ВС Эстонской ССР призывал всех, кто связал свою судьбу с республикой, «объединиться во имя построения в Эстонии демократического социалистического общества».

Текст согласились напечатать две газеты эстонской Компартии: «Рахва Хаэль» и «Советская Эстония». В 15 часов 16 ноября типография ЦК подготовила совместное экстренное издание: на одной стороне листа под шапкой «Рахва Хяэль» приводился текст Декларации на эстонском языке, на другой, отданной «Советской Эстонии», — соответственно, на русском.

Под Декларацией стояли подписи председателя президиума эстонского ВС Арнольда Рюйтеля, который в 2001-2006 годах был президентом Эстонии, и секретаря Виктора Вахта, впоследствии покинувшего страну и получившего российское гражданство. В интервью газете «Русский Телеграф» в 1998 году он высказывал разочарование тем путем, которым пошли новые эстонские власти.

«Когда все началось, я так и не понял, почему, борясь за самостоятельность республики, надо было разделить людей. Ведь никто не против хорошей жизни, почему же нельзя было бороться вместе? Зачем понадобилось назвать тех, кто годами жил на территории Эстонии, оккупантами? — задавался вопросами Вахт. — В эту категорию попали и российские эстонцы.

Я не понимал, зачем надо вытеснять русский язык. Причем неконституционными путями. Пытался доказать, что строить правовое государство неправовыми методами нельзя. Мы сами создали конфликты».

Рюйтель годы спустя рассказывал ТАСС , что после провозглашения Декларации о суверенитете советские власти сулили ему крупные неприятности.

«Естественно, для Москвы это был шок, — вспоминал политик. — Я был вызван на прием к тогдашнему председателю Верховного Совета СССР — Анатолию Лукьянову (на самом деле председателем был Горбачев, а Лукьянов его первым заместителем. — «Газета.Ru»). Состоялась многочасовая беседа, в ходе которой мне угрожали заключением в тюрьму на 10 лет за сознательное нарушение конституции Советского Союза. Но я остался при своем мнении. Это был переломный момент не только для Эстонии. С этого начался распад Советского Союза».

Народные акции продолжались. 23 августа 1989 года около 2 млн жителей трех прибалтийских республик выстроили 600-километровую живую цепь, соединив Таллин, Ригу и Вильнюс. С самолетов Ан-2 на людей бросали цветы. Мирный протест был приурочен к 50-летию подписания акта Молотова-Риббентропа, который, как напоминали в республиках, изменил их политический статус. Выступлением простых граждан воспользовались сепаратистские организации. В Москве осудили инициативу эстонцев, но вновь не решились на ответные действия.

Процесс по окончательному выделению в самостоятельное государство занял у Эстонии полтора года: провозглашение выхода из состава СССР состоялось лишь 8 мая 1990-го — позже литовцев и латвийцев. 16 ноября ежегодно отмечается в стране как «День возрождения».