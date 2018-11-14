Сколько пьют в эстонской армии

Угон транспорта, 4,8 промилле за четыре часа и другие веселые алкогольные истории из армии Эстонии

Delfi (Эстония) . Утечка информации из регистра документов Сил обороны Эстонии привела к обнародованию десятков предназначенных для внутреннего пользования документов, рассказывающих об употреблении алкоголя в армии. Кроме всего прочего там были указаны данные пьяниц, их уровень опьянения и порой забавные объяснительные, пишут

«Сожалею, что выпил пива после того, как сходил помыться», — пишет в объяснительной призывник, у которого обнаружили уровень опьянения в 3,7 промилле.

Во время учений «Весенний шторм» в 2016 году младший фельдфебель обнаружил, что бойцы выпили на пятерых три бутылки водки. В объяснительной выпивохи уточнили, что у них на пятерых был литр водки и пол-литра рома. В наказание они получили по 2-4 суток дисциплинарного ареста.

Среди всех случаев самый высокий уровень опьянения был обнаружен у рядового, которому дали увольнительную на четыре часа. За это время он успел выпить такое количество алкоголя, что его содержание в крови достигло 4,8 промилле. Четыре часа кутежа обошлись ему в четверо суток дисциплинарного ареста.

Один призывник выпил бутылку ликера Vana Tallinn, а позже спрятал ее в сушильной комнате Куперьяновского пехотного батальона. Пустая тара обнаружилась во время контроля снаряжения. Рядовой во всем признался и выразил сожаление, но все равно получил двое суток ареста.

Еще один документ рассказывает о военном, который около двух часов ночи, в состоянии алкогольного опьянения и не имея водительских прав, вместе с другим рядовым самовольно взял принадлежащее Силам обороны транспортное средство и соврал, что едет его заправлять. После чего он не справился с управлением и съехал в кювет. Алководитель выкинул ключи, и бойцы вернулись в военную часть пешком, никому не сообщив о ДТП. Транспортное средство простояло в кювете до утра, пока его не случайно не заметили. Горе-водителя освободили от военной службы.

Всего в регистре было 29 документов, описывающих связанные с употреблением алкоголя в армии инциденты. При этом 18 из этих инцидентов имели место в Куперьяновском пехотном батальоне.

Бывший призывник Таави Тамм предполагает, что в Куперьяновском батальоне подобных случаев больше, так как там реже дают увольнительные, поэтому бойцы и пытаются расслабиться с помощью различных веществ. Так как личные вещи досматривают в случайном порядке, то алкоголь на территорию военной части могут пронести как сами призывники из увольнительной, так и их близкие во время визита.

Пресс-секретарь Куперьяновского пехотного батальона младший лейтенант Сандер Мяндоя, что не стоит связывать подобные случаи лишь с одним батальоном, так как все зависит от воспитания. Он добавил, что Куперьяновский батальон также является самой большой военной частью в Эстонии.

Сами участники данных алкоинцидентов комментарии давать отказались.