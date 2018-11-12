В Латвии повысят «пенсионный» возраст танкам

В Латвии намерены повысить пенсионный возраст. Танкам

Латвия вооружается до зубов — в страну стягивается натовская техника времен холодной войны. Вспомнили и о пионерах бронетанковых сил — трех Т-55, подаренных республике еще до вступления в НАТО . Они будут нужнее всего.

Практически у любого мужчины в течение жизни обязательно должны появиться шкафчики, отсеки или даже целые помещения, в которых копится различный хлам. Части, кусочки, осколки чего-то бывшего целого, которые когда-нибудь обязательно пригодятся и когда-нибудь обязательно еще послужат. Какой-нибудь дачный чердак — райское место для "еще пригодится". Нога человека ступает туда редко, редко о хлам спотыкается, мозг человека редко пересматривает его статус, откладывая этот вопрос на завтра, а чаще на "надо будет как-нибудь". У мужчин всегда в запасе вечность. Особенно тогда, когда надо принимать решение. Счастье, когда рядом на голом месте селится неопытный сосед. С ним всегда можно смело поделиться чем-нибудь полезным. Вперемешку с советами сбагрить часть хлама, попутно заработав уважение.

Так добрая и отзывчивая Чехия подарила Латвии когда-то три танка Т-55. Эти "три танкиста" устарели еще в брежневские времена, задолго до начала самостоятельной жизни республики. Но с учетом того, что в Латвии танков не было вообще, а это несерьезно, широкий дружеский жест был воспринят радостно. Мол, дареному танку в дуло не таращатся, а у местных военных появилось больше возможностей хмурить брови и стращать личный состав. Страна стала серьезнее.

А когда началась Первая гибридная — все завертелось на марше в ритме вальса. В Латвию приехали "Абрамсы". Прибалтийский снежок выгодно придавал танкам песочного цвета оттенок какао. Ловко стреляли холостыми при появлении операторов. Но потом выяснилось — латвийские болота этим гусеницам невмоготу. Победила цепь. Поэтому от них отказались и решили купить аж 123 бронемашины времен вьетконговских и покоренья Чили. И чтобы в НАТО ими пользоваться научили. В общем, в бронетанковых войсках Латвии наступили времена поэзии и вдохновения.

И все как-то забыли о скромном чешском подарке. Суровые, усатые, со шрамами и жизненным опытом стоят, усталые, в ангаре. Раньше к ним водили проштрафившихся, чтобы проверять, насколько хорошо молодой солдат усваивает армейскую еду. Говорят, что в их дулах поселились организмы, чья жизнь скоротечнее людской. Как стреляли эти подарочки, не помнят даже офицеры в отставке. Теперь руководство думать обязано, как использовать армейский чердак.

Можно, конечно, не по назначению — снять какое-нибудь добротное историческое кино о вероломных русских и вероломном поцелуе советского вождя тех времен. Но лучше технику придержать. Повысить ей пенсионный возраст. Пусть работает. Сейчас в Прибалтике модно проводить учения в гибридных условиях среди гражданского населения. То есть население идет на работу, а солдаты бегают рядом и кого-то побеждают. И мне кажется, что без русских танков тут никак не обойтись. А то все время воображаемые, воображаемые. Зачем? Если вот они рядом, наглядные, страшные? Пусть появляются в городах и селах, напоминая о российской агрессии. Если сами уже не могут — можно и на платформах привозить. Это ведь хорошая проверка на гражданское сознание. Как встретили? Кто под танк лег, а кто "был занят" и почему? А также — какая сволочь начала рвать цветы с городской клумбы.