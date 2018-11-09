В Литве хотят уменьшить число депутатов сейма из-за сокращения населения

Парламентская фракция "Союз крестьян и зеленых Литвы" (СКЗЛ) в пятницу зарегистрировала новую поправку к Конституции, которая предусматривает сокращение числа парламентариев в сейме со 141 до 121.

"Несмотря на то, что государство сталкивается с демографическими изменениями, число членов парламента до сих пор остается неизменным — 141 депутат. Было бы правильно принять во внимание значительные изменения численности населения и последовать примеру других стран", — говорится в пресс-релизе главы фракции Рамунаса Карбаускиса.

По его словам, в случае, если проект поправок к конституции будет принят, число депутатов в парламенте сократится до 121. В настоящее время в парламенте 141 депутат.

В 1992 году, когда создатели Конституции утвердили формулу, по которой был сформирован парламент, в стране проживало 3,7 миллиона жителей. По последним данным департамента статистики, число постоянных жителей Литвы на начало октября составляло 2,7 миллиона человек.

"Сокращается также число граждан Литвы, которые могут голосовать на выборах", — добавляет депутат.

По его словам, проект поправки к Конституции уже подписали председатель парламента Викторас Пранцкетис , а также 44 члена фракции.

Чтобы поправка к конституции была принята, за нее дважды должен проголосовать парламент. При этом в каждом голосовании ее должны поддержать не менее двух третей членов парламента. Непринятая конституционная поправка может быть представлена на новое рассмотрение парламенту не ранее, чем через год. Принятый закон об изменении Конституции подписывает президент страны.