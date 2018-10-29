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В Таллине нашли, чем уесть местных русских
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«Законопроект 666». В Таллине нашли, чем уесть местных русских 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Владимир Песня
Неэстонцам в Эстонии, можно сказать, повезло: штраф за плохое владение государственным языком до шести с лишним тысяч евро пока решили не поднимать. Но есть подозрение, что языковые инспекторы от своей идеи не откажутся.
Есть в Эстонии весьма странная организация под названием — Языковая инспекция. Ее основная цель — выслеживать, вынюхивать и высматривать тех, кто, по мнению ее сотрудников, в недостаточной мере владеет государственным языком. А выявив — всячески осложнять им жизнь. Сказать, что это учреждение нелюбимо представителями "некоренных" этносов страны — это ничего не сказать. В народе ее называют Языковой инквизицией, и есть в этом большая доля правды.
Немного о том, как появилась эта весьма своеобразная организация. Рождение ее произошло на излете советской власти, когда эта власть номинально существовала, но уже более ничего не значила. В 1990 году в Эстонии был создан Государственный департамент по вопросам языка, который призван был заняться разработкой правовых актов и внедрением языковой политики на основании Закона о языке Эстонской ССР от 1989 года.
В дальнейшем языковая инспекция стала инструментом для зачистки, в первую очередь, всего аппарата государственного управления. И привело это к тому, что сегодня число чиновников нетитульной национальности в министерствах и ведомствах Эстонии составляет не более 3%. А есть ряд министерств, где таковых нет и вовсе. Для любителей быстро продвинуться по карьерной лестнице из числа представителей титульного этноса возникла блестящая ситуация, позволявшая убирать стоящих на их пути неэстонцев. Достаточно жалобы в языковую инспекцию о том, что, дескать, такой-то не владеет государственным языком в нужной степени — и результат налицо: проверка за проверкой, протоколы, штрафы, предписания. И как итог — вожделенное рабочее место свободно.
Совсем недавно представители Языковой инспекции возникли в информационном поле республики в несколько иной, не совсем привычной для себя роли. Было объявлено, что ее доблестные сотрудники якобы слишком мало зарабатывают за свое служение главному символу государства. Однако и политики, и общественное мнение весьма вяло прореагировали на просьбу увеличить денежное содержание чиновникам от языка. Тогда, не мудрствуя лукаво и весьма оперативно, руководством организации был подготовлен законопроект об увеличении штрафов, налагаемых на тех, кто, по мнению языковых инспекторов, в недостаточной мере владеет государственным языком, в десять раз — с 640 евро до 6400. Похоже, что работники инспекции решили перейти на хозрасчет — было такое модное словечко в советское время — и увеличить свои доходы за счет подведомственной им паствы, состоящей из представителей "некоренных" национальностей.
Пока рийгикогу (парламент Эстонии) принять такой закон не готов. Как пишут СМИ, за предложение ведущей комиссии отклонить первое чтение законопроекта 666 SE проголосовали 32 депутата, 16 высказались против.
Но если, не дай бог, этот законопроект когда-нибудь будет утвержден, в стране начнется то, что когда-то на сленге называлось "рубка капусты на асфальте", и все мы станем свидетелями резкого всплеска активности блюстителей чистоты синтаксиса и грамматики. И наступит великая эпоха молчания, так как открывать рот станет весьма накладно: а вдруг где то за кустом прячется языковой инквизитор, чтобы поймать тебя на неправильном произношении и тем самым увеличить фонд заработной платы родного учреждения. Придется переходить на язык выразительных жестов и взглядов, главное — не скатиться к рукоприкладству. Но если честно, то хоть и говорить об этом смешно, на самом деле все совсем не весело. Абсурд все более и более становится нормой жизни, а дело Кафки живет и побеждает.
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