В Латвии предложили «избавиться от русских»

Диктор предложила «избавиться от русских» в Латвии

Бывший диктор Латвийского радио Марта Кронтале предложила выселить из Латвии всех «русских».

«Освободились от балтийских немцев. Почему так же нельзя избавиться от русских? Понимаю, что меня сейчас съедят за расизм и нацизм, но все же…», — написала она в твиттере.

Более 60 тысяч балтийских немцев были репатриированы из Латвии в Германию в период с 1939 по 1941 годы.

Подписчики Кронтале напомнили ей, что в Латвии проживает около 30% русских, а население страны стремительно сокращается и без высылки трети ее жителей.

Экс-министр иностранных дел Латвии Артис Пабрикс в комментариях посоветовал Кронтале ознакомиться с историей страны и предположил, что без высылки балтийских немцев Латвия была бы лучшей страной.