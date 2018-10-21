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Экс-посол ЕС отказался считать РФ угрозой для Прибалтики
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Экс-посол ЕС отказался считать Россию угрозой для Прибалтики 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Бывший посол Евросоюза в России Вигадас Ушацкас заявил, что Россию нельзя считать угрозой для Литвы и остальных прибалтийских государств, пишет The Baltic News.
«Поверьте моему опыту, моим связям в Вашингтоне и не только — Кремль в курсе о существовании красных линий. Мы их не пересекли», — передает его слова RT.
Он добавил, что в случае, если его изберут президентом Литвы, он увеличит расходы на оборону, но рассматривать Россию как угрозу не будет. Бывший посол уверен, что риска военного конфликта нет, а напряженность может возникнуть только вследствие человеческого фактора. Он заявил, что подобное произошло, когда танки с территории Белоруссии по ошибке пересекли литовскую границу.
Ушацкас выступает за сохранение связей с Москвой.
В прошлом году Ушацкас, на тот момент еще посол ЕС в Москве, заявил, что санкции против России стали одной из причин, по которой «проект „Новороссия“ не реализован.
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