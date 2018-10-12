Как в Литве уничтожают память об освободителях

В Литве демонтировали скульптуру советского солдата

Литве , которая сегодня причисляет себя к культурным и просвещенным народам Европы, совершен очередной чудовищный акт вандализма. С помощью бульдозера и экскаватора был буквально выдернут со своего места памятник советским солдатам — освободителям Литвы от фашистских оккупантов. На видеокадрах видно, как мощная гранитная «голова» воина словно сопротивляется действиям современных фальсификаторов истории из Литвы, пытающихся стереть память о настоящих героях прошлого и на их место водрузить литовских коллаборантов — пособников фашистов.

В Литве, которая сегодня причисляет себя к культурным и просвещенным народам Европы, совершен очередной чудовищный акт вандализма. С помощью бульдозера и экскаватора был буквально выдернут со своего места памятник советским солдатам — освободителям Литвы от фашистских оккупантов. На видеокадрах видно, как мощная гранитная «голова» воина словно сопротивляется действиям современных фальсификаторов истории из Литвы, пытающихся стереть память о настоящих героях прошлого и на их место водрузить литовских коллаборантов — пособников фашистов.

11 октября жители Алитусского района могли в последний раз увидеть у Мирославаса скульптуру советского воина, которая простояла там больше 30 лет. 10 октября скульптуру аккуратно скатили с горы и подготовили к перевозке в хорошо известный и за пределами Литвы Грутский парк советских скульптур, пишет ru.delfi.lt со ссылкой на издание «Aly¬taus naujienos» (Новости Алитуса).

Проезжающие останавливались, чтобы сфотографироваться на фоне скульптуры, многие отмечали, что это историческое событие. Только непонятно с радостью или с грустью произносили люди эти слова, пишет издание «Aly¬taus naujienos» (Новости Алитуса). Валдас Кейдошинис, который руководил работами по демонтажу скульптуры, в свое время участвовал в установке этого памятника, созданного Валдасом Крушной. Кстати, тогда установили головы двух солдат. Одна из них была взорвана в 90-е годы.

На вопрос, на какие мысли наводит вывоз этой скульптуры, стоявшей здесь с 1985 года, Кейдошюс сказал, что лично ему она не мешала:

«Ведь историю не перепишешь. Здесь ведь воевали, гибли, проливали кровь».

Общественный деятель, краевед из Алитуса Гинтарас Лучинскас исследовал историю этой скульптуры. На вопрос, как он оценивает ее вывоз, ответил: «Жаль, что эту память о войне не сохраняют. Может, все-таки надо было учесть рекомендацию Центра геноцида и повесить табличку, на которой было бы упомянуто, какая битва здесь проходила, имена погибших. А тут начались разговоры, что это голова воина-оккупанта или француза. Думаю, это политика и все слишком затянулось. Пять лет назад хотели убрать скульптуру, так надо было сразу и убирать. А сейчас много раздора, перипетий, манипуляций историческими фактами».

Он считает, что вывоз скульптуры связан и с похоронами партизана Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса. По мнению Лучинскаса, сейчас на этом месте надо поставить дубовый крест, поскольку как бы там ни было, там воевали и гибли военные, которые выполняли приказы. По его словам, в цивилизованных странах память погибших воинов чтят.

«Сегодня я не чувствую особой радости», — подытожил житель Алитуса.

Бывший председатель колхоза «Сауле» Йонас Юравичюс помнит, как появилась эта скульптура. Он не только участвовал в ее установке, но и был знаком с ее автором.

На вопрос, как он оценивает вывоз скульптуры он сказал, что оценивает это как вывоз последней вещи, связанной с русскими:

«Я не переживаю, но и не радуюсь. Когда Крушна делал макет, я ему говорил, что такая каска не подходит. И сейчас выясняют — французский или русский изображен солдат. Но есть как есть».

Юравичюс рассказал, что колхоз «Сауле» выделил на установку скульптуры 15 000 рублей. Он считает, что часть скульптуры, которую взорвали, была более художественной. В конце беседы он сказал: «На самом деле, мне жаль, что увозят скульптуру, просто я не показываю этого. А Владас был настоящим литовцем, настоящим патриотом, а его творение я оцениваю, как произведение искусства». Мэр Алитусского района Альгирдас Врубляускас сказал, что не думал, что скульптуру увезут так быстро.

«Это должно было случиться. Дискуссия была продолжительной, люди были обеспокоены, писали письма, но большинство считало, что скульптуре здесь не место. А еще совпало столетие Литвы и похороны Раманаускаса-Ванагаса. И все же эта скульптура — символ оккупанта. Мы не переписываем историю, просто она должна найти подходящее место. Об этом позаботились», — сказал мэр.

На вопрос, появится ли что-то вместо скульптуры, он сказал, что подумают об этом в будущем, сейчас ничего сказать не может. Демонтаж скульптуры обошелся мэрии в 8 тысяч евро, а вывоз оплачивает Грутский парк.

Delfi, Литва