Литва узаконила лекарства с коноплей

Депутаты Сейма Литвы в четверг, 11 октября, приняли поправки, узаконившие медикаменты с содержанием конопли. Об этом сообщает Delfi.

Как отмечается, за поправки к закону о контроле за медицинскими препаратами проголосовали 90 парламентариев, еще трое воздержались.

«Sputnik Литва» указывает, что коноплю в медицинских целях смогут использовать пациенты с рассеянным склерозом, тяжелой формой эпилепсии, страдающие ВИЧ или СПИДом, а также онкологическими заболеваниями. Контроль за лекарствами будет строго регламентирован.

Поправки к закону вступят в силу с 1 мая 2019 года. Сейчас в Литве использование конопли в медицинских целях запрещено.