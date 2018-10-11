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Литва узаконила лекарства с коноплей
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Литва узаконила лекарства с коноплей 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Chris Wattie / Reuters
Депутаты Сейма Литвы в четверг, 11 октября, приняли поправки, узаконившие медикаменты с содержанием конопли. Об этом сообщает Delfi.
Как отмечается, за поправки к закону о контроле за медицинскими препаратами проголосовали 90 парламентариев, еще трое воздержались.
«Sputnik Литва» указывает, что коноплю в медицинских целях смогут использовать пациенты с рассеянным склерозом, тяжелой формой эпилепсии, страдающие ВИЧ или СПИДом, а также онкологическими заболеваниями. Контроль за лекарствами будет строго регламентирован.
Поправки к закону вступят в силу с 1 мая 2019 года. Сейчас в Литве использование конопли в медицинских целях запрещено.
Автор идеи узаконить использование конопли в медицинских целях, депутат Миколас Маяускас, указал, что поправки не обеспечивают то, что «"травка" будет доступна в аптеке, что ее можно будет купить и покурить перед дискотекой». « [Поправки] вполне четко [свидетельствуют] о том, что зарегистрированные в Евросоюзе лекарства с содержанием конопли под строгим надзором врача будут выписываться больным, страдающим рассеянным склерозом, раком, а также аутоиммунными заболеваниями», — подчеркнул депутат, назвав принятие поправок историческим решением.
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