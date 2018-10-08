Эстония взбунтовалась против России

Эстония выступила против возвращения российской делегации в ПАСЕ

Эстонская делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) выступает категорически против восстановления прав России в организации. Об этом сообщает Sputnik Эстония со ссылкой на канцелярию эстонского парламента.

Страсбурге началось общее заседание делегаций в ПАСЕ, четвертое за последнее время, главными вопросами обсуждения объявлены итоги выборов в Турции и изменение процедуры принятия решений в ассамблее, а конкретнее — изменение правил оспаривания полномочий национальных делегаций, в том числе права голоса. Этот вопрос напрямую касается делегации России, лишенной права голоса и участия в заседаниях ПАСЕ.

По словам члена эстонской делегации Андреса Херкеля, в ассамблее "с помощью манипулирования правилами и процедурами" предпринимается попытка облегчить возвращение российских представителей. Он выразил надежду, что большинство участников заседания сочтут такие действия неприемлемыми, и заявил, что "Эстония определено проголосует против этого".

Россия была лишена права голоса в ПАСЕ в апреле 2014 года из-за событий на Украине и воссоединения с Крымом. В 2017 году Россия объявила, что приостанавливает выплату своего взноса в Совет Европы (более 32 миллионов евро ежегодно). Москва отказалась посылать заявку на восстановление полномочий в организации. Все это время руководство Совета Европы требовало от России выплачивать взнос в ПАСЕ. Эстония активно выступала за самые жесткие решения в адрес Москвы.

По данным СМИ, нынешней осенью комиссия ПАСЕ по регламенту 10 голосами против девяти проголосовала за рассмотрение вопроса, касающегося статуса россиян.

Доклад для осенней сессии подготовлен Петру де Суттер (Бельгия), Россия одобрила эту кандидатуру и внесла ряд предложений по поправкам в правила допуска национальных делегаций. Если они будут приняты, Россия может изменить свою позицию по возвращении в ПАСЕ и возобновит выплату взносов.