В Латвии победило «Согласие»

Латвии на выборах в парламент победила партия "Согласие", отстаивающая права русскоязычного населения. Она набрала почти 20% голосов.

Выборы в местный парламент прошли в субботу, 6 октября. За 100 мест в законодательном органе боролись 16 политических партий и объединений республики, которые представлял в общей сложности 1461 кандидат. Право голоса в двухмиллионной стране имеют около 1,5 миллиона граждан. Явка на выборах составила более 54%.

Обработаны данные по 1057 избирательным участкам из 1078. "Согласие" лидирует с 19,91% голосов избирателей. В тройку лидеров входят партия "Кому принадлежит государство" (14,06%), Новая консервативная партия (13,60%). В сейм нового созыва проходят также объединение "Для развития/За!" (12,04%), национальное объединение "Все для Латвии! — Отчизне и свободе/Движение за национальную независимость Латвии" (11,03%), Союз "зеленых" и крестьян (9,96%) и партия "Новое Единство" (6,67%).

По предварительным итогам подсчета голосов, латвийский сейм обновится на 2/3, сообщает избирательная комиссия. Наибольшее число мест в парламенте сохранила партия "Согласие" (15 действующих депутатов сохранили свои мандаты). От входящих в правящую коалицию "Единства" и Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) в новый парламент будут переизбраны пятеро и четверо депутатов соответственно.