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В Латвии победило «Согласие»
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В Латвии победило «Согласие» 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В Латвии на выборах в парламент победила партия "Согласие", отстаивающая права русскоязычного населения. Она набрала почти 20% голосов.
Выборы в местный парламент прошли в субботу, 6 октября. За 100 мест в законодательном органе боролись 16 политических партий и объединений республики, которые представлял в общей сложности 1461 кандидат. Право голоса в двухмиллионной стране имеют около 1,5 миллиона граждан. Явка на выборах составила более 54%.
Обработаны данные по 1057 избирательным участкам из 1078. "Согласие" лидирует с 19,91% голосов избирателей. В тройку лидеров входят партия "Кому принадлежит государство" (14,06%), Новая консервативная партия (13,60%). В сейм нового созыва проходят также объединение "Для развития/За!" (12,04%), национальное объединение "Все для Латвии! — Отчизне и свободе/Движение за национальную независимость Латвии" (11,03%), Союз "зеленых" и крестьян (9,96%) и партия "Новое Единство" (6,67%).
По предварительным итогам подсчета голосов, латвийский сейм обновится на 2/3, сообщает избирательная комиссия. Наибольшее число мест в парламенте сохранила партия "Согласие" (15 действующих депутатов сохранили свои мандаты). От входящих в правящую коалицию "Единства" и Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) в новый парламент будут переизбраны пятеро и четверо депутатов соответственно.
Партия "Согласие" выступает за добрососедские отношения с Россией и этническое разнообразие Латвии. Правящая коалиция по итогам выборов потеряла большинство мест в сейме, и теперь ее представителям придется искать нового партнера, чтобы остаться у власти. Лидер этой политической силы Нил Ушаков, комментируя результаты парламентских выборов, сказал, что президенту Латвии следует дать кандидату от "Согласия" Вячеславу Домбровскому сформировать новый кабинет министров. Работоспособная правящая коалиция без "Согласия" невозможна, считает политик. А социально-ответственный подход и идеи согласия между латышами и нелатышами должны стать стабилизирующей основой для любого правительства.
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