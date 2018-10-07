У русского языка появился шанс в Латвии

Выборы в Латвии: у русского языка появился шанс

На выборах в латвийский парламент лидирует партия «Согласие»под руководством мэра Риги Нила Ушакова , который многие годы выступает за улучшение связей с Россией , а также за право граждан Латвии получать образование на русском языке. Предварительные результаты демонстрируют, что в Латвии может быть сформировано коалиционное правительство с участием партии Ушакова.

Мэр Риги Нил Ушаков уже прокомментировал победу своей партии «Согласие» на парламентских выборах в Латвии. На своей странице в фейсбуке он предложил президенту Латвии назначить премьер-министром Вячеслава Домбровского. Также Ушаков обратил внимание на раздробленность парламента.

«Впереди у нас всех очень долгий и непростой процесс формирования нового правительства. И очень многое будет зависеть от нашей общей мудрости и выдержки», — написал лидер «Согласия».

Ушаков поблагодарил избирателей, отметив, что «Согласие» — единственная партия в Латвии, за которую активно голосуют избиратели вне зависимости от родного языка.

Выборы в парламент Латвии прошли 6 октября, явка составила почти 55%.

Эти результаты означают, что в стране будет сформировано коалиционное правительство. Парламент играет в Латвии важную роль, так как именно он формирует правительство и выбирает президента.

Глава лидирующей партии «Согласие» Нил Ушаков, в прошлом журналист, который возглавляет мэрию Риги с 2009 года и пользуется популярностью как среди русскоязычных жителей, так и среди латышей. Он сторонник улучшения связей с Россией с упором на экономику.

Политик, хорошо владеющий латышским, также является активным защитником русскоязычных школ. Летом в своем фейсбуке, он заявил, что запрет на обучение в частных учебных заведениях Латвии на русском языке является глупым и бессмысленным. По его словам, «большей глупости», чем запрет на обучение на русском языке в частных вузах Латвии «трудно представить».

Он также подчеркнул, что данное решение «уничтожает одну из экспортных отраслей экономики страны». Тогда Ушаков обещал, что договорится с руководством вузов об ответных действиях.

В случае, если Ушаков войдет в коалиционное правительство, с большой вероятностью можно ожидать начала дискуссии о пересмотре латвийских законов, ущемляющих права русскоязычного населения.

В Латвии ранее приняли закон о постепенном переводе всех школ на латышский язык. Согласно новым правилам, в начальной школе не менее 50% предметов будут преподаваться на латышском языке, в седьмом-девятом классах на государственном языке будет происходить 80% учебного процесса, а в старших классах (с 10 по 12-й) преподавание будет осуществляться только на латышском. Исключение сделают лишь для дисциплин, связанных с родным языком.

При этом русскоязычные составляют порядка 34% населения Латвии, а в школах, где подавляющее большинство учеников — представители нацменьшинств, преподавание осуществляется в основном на русском языке.

Принятие закона вызвало протесты представителей русскоязычного меньшинства.

Накануне принятия поправок к закону об образовании на улицы Риги вышли тысячи человек, скандируя: «Руки прочь от русских школ!». Ушаков, в свою очередь, назвал решение правительства о полном переводе школ на латышский язык «огромной ошибкой».

О том, что Латвии необходимо улучшать отношения с Россией говорят и другие латвийские политики. Так, экс-министр сообщения Анрийс Матисс говорил, что напряженность в российско-латвийских отношениях негативно сказалась на некоторых сферах экономики Латвии. В стране также чувствуется влияние антироссийских санкций, которые ввели западные страны.

«Если смотреть на транзитную отрасль, то за последние годы мы видим существенное падение на 30%, что связано с этими «экономическими войнами». Также пострадала и отрасль пищевой промышленности», — рассказывал Матисс в интервью Delfi.

По его словам, Россия остается важным торговым партнером Латвии. Речь идет в первую очередь об области транзита.

«Экономически мы очень зависимы. Возможно, рыбные консервы мы можем продавать где-то на Западе, но транзит перенаправить мы не можем, так как мы не можем изменить географию», — сказал Матисс.

Он подчеркивал, что Латвии необходимо сотрудничать с российской стороной в экономической и политической сферах.

Стоит отметить что предвыборная кампания проходила не без скандалов. В Латвии в день парламентских выборов хакеры взломали социальную сеть Draugiem.lv. При заходе на сайте звучит гимн России, а также появлялись фотографии президента России Владимира Путина и российского флага. Представитель Draugiem Group Янис Палкавниекс подтвердил, что на сайт Draugiem.lv была совершена кибератака.