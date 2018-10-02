Прибалтика превратится в дачу для бывших граждан?

Прибалтика теряет население

Латвии и Сокращение численности населения, характерное для многих стран бывшего СССР, в прибалтийских государствах приобрело масштабы государственной угрозы. Международные организации отмечают, что такими темпами в Литве Эстонии в ближайшие годы не останется трудоспособных граждан. Основная причина сокращения численности — отсутствие рабочих мест, вынуждающее молодёжь паковать чемоданы и уезжать в Западную Европу.

1 октября департамент статистики Литовской республики опубликовал доклад, согласно которому за текущий год численность населения страны сократилась на 20 тысяч человек. Сейчас в Литве проживает 2,799 млн человек, передаёт издание Deldi, то есть показатель численности впервые преодолел цифру в 2,8 млн человек. В 1991 году население Литвы составляло 3,7 млн человек. К 2030 году, согласно прогнозу Евростата, в Литве останется 2,4 млн жителей — по темпам сокращения населения республика занимает лидирующее место в Евросоюзе

Сокращение население в странах Прибалтики — устоявшаяся тенденция постсоветского времени, которую, несмотря на относительный рост экономики, в последние годы так и не удалось переломить. Численность населения соседней Латвии на момент распада СССР составляла около 2,5 млн человек, сейчас она колеблется в районе 1,5 млн Население Эстонии сократилось с 1,5 млн человек (1991 год) до 1,3 млн человек на начало 2018 года. В начале 2018 года Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН включил Латвию, Литву и Эстонию в число стран, которые могут в ближайшие десятилетия остаться без населения.

Основная причина демографического спада — молодые жители прибалтийских республик по достижению совершеннолетия массово уезжают работать в страны Западной Европы, а беженцы из Африки и Ближнего Востока избегают переселения в эти страны, отмечает агентство Bloomberg . Бывший министр экономики Латвии, аналитик исследовательского центра Certus Вячеслав Домбровский как-то сравнил демографическую ситуацию в Литве, Латвии и Эстонии с промышленной революцией: молодёжь так же массово эмигрирует из республик в страны ЕС, как раньше крестьяне переезжали в города. В будущем, по мнению Домбровского, три государства рискуют превратиться в одну большую дачу для своих бывших граждан:

«Место, куда все будут приезжать из других стран только на выходные или праздники».

Публицист, историк из Латвии Юрий Мелконов подтвердил News.ru, что уезжает в основном молодёжь, выпускники школ и вузов:

«Во многих небольших литовских, латышских и эстонских сёлах на улице можно встретить только стариков и детей — молодых и трудоспособных практически не увидишь. Отток населения не растёт и не падает, он стабилен на протяжении многих лет».

Мелконов, что работа есть только в госучреждениях, куда набирают исключительно по знакомству или родству.

«Власти периодически декларируют создание новых рабочих мест, но в действительности заводы и фабрики как стояли, так и стоят. Ничего нового с советского времени практически не создаётся».

Порой работать в ЕС отправляются даже довольно пожилые люди, добавляет он.

«По моим субъективным впечатлениям, больше всего молодёжи из прибалтийских государств уезжает на заработки в Великобританию. Но вообще встретить уроженца прибалтийских республик, работающего официантом или уборщиком, можно практически везде — от Скандинавии до Гибралтара».

Помимо оттока населения есть ещё и приток эмигрантов, но он незначителен.