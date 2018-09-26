Правительство Литвы запретило пропаганду коммунизма

Правительство Литвы одобрило запрет на пропаганду в общественных учреждениях коммунизма или другого тоталитарного строя, сообщает Sputnik Литва.

Документ подразумевает, что кандидаты в президенты, члены Сейма, депутаты Европарламента , члены муниципальных советов, а также соискатели государственной должности или работы на дипломатической службе должны будут предоставлять информацию о том, занимали ли они руководящие посты в Компартии Литвы.

Инициатор запрета — министерство культуры признает, что часть положений законопроекта будет тяжело осуществить. Например, требование ликвидации объектов, пропагандирующих тоталитарный строй. На деле оно может нарушить права собственности владельцев этих объектов, так как законопроект не предусматривает для них даже компенсации.

Министерство ранее выступило против запрета пропаганды коммунизма, отметив, что стране достаточно одного закона, запрещающего демонстрацию советской и нацистской символики.

Деятельность Компартии Литвы запрещена на территории страны с 1992 года, но соответствующий закон не принят до сих пор.

В Литве с 2008 года на законодательном уровне действует запрет на публичную демонстрацию советской и нацистской символики на массовых мероприятиях. Исключение составляют музеи и антикварная торговля, а также использование символики в научных и художественно-просветительских целях. За нарушение предусмотрен штраф в размере от 144 до 289 евро.