Раскрыто место военной операции НАТО против РФ

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СМИ Эстонии рассказали о конфликте НАТО с Россией 

360tv.ru 58 минут назад
Эстонские СМИ рассказали о планируемой военной операции НАТО против РФ в районе финского архипелага Турку, где размещены российские опорные пункты, площадки для вертолетов, бункеры и склады с оружием. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».
По мнению представителей Postimees, чтобы не допустить военного конфликта, полиция Финляндии провела в районе архипелага Турку спецоперацию и задержала несколько иностранных граждан. Официальные лица республики заявили, что мероприятия были направлены на выявление нелегальных фирм, которые подозревают в финансовых махинациях.
«Расследование экономического преступления — лишь предлог для проведения более масштабной операции», — заявили СМИ Эстонии.
Чтобы решить вопрос мирным путем, премьер-министр Дмитрий Медведев 26 сентября запланировал встречу с коллегой из Финляндии Юхой Сипилем, заключили эстонские журналисты.
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