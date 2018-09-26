Раскрыто место военной операции НАТО против РФ

СМИ Эстонии рассказали о конфликте НАТО с Россией

Эстонские СМИ рассказали о планируемой военной операции НАТО против РФ в районе финского архипелага Турку , где размещены российские опорные пункты, площадки для вертолетов, бункеры и склады с оружием. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».

По мнению представителей Postimees, чтобы не допустить военного конфликта, полиция Финляндии провела в районе архипелага Турку спецоперацию и задержала несколько иностранных граждан. Официальные лица республики заявили, что мероприятия были направлены на выявление нелегальных фирм, которые подозревают в финансовых махинациях.

«Расследование экономического преступления — лишь предлог для проведения более масштабной операции», — заявили СМИ Эстонии.