Раскрыто место военной операции НАТО против РФ

Эстонские СМИ рассказали о планируемой военной операции НАТО против РФ в районе финского архипелага Турку, где размещены российские опорные пункты, площадки для вертолетов, бункеры и склады с оружием. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».
По мнению представителей Postimees, чтобы не допустить военного конфликта, полиция Финляндии провела в районе архипелага Турку спецоперацию и задержала несколько иностранных граждан. Официальные лица республики заявили, что мероприятия были направлены на выявление нелегальных фирм, которые подозревают в финансовых махинациях.
«Расследование экономического преступления — лишь предлог для проведения более масштабной операции», — заявили СМИ Эстонии.
Чтобы решить вопрос мирным путем, премьер-министр Дмитрий Медведев 26 сентября запланировал встречу с коллегой из Финляндии Юхой Сипилем, заключили эстонские журналисты.