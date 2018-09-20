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МИД Латвии поддержал высказывание Вайкуле о Крыме
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МИД Латвии поддержал высказывание Вайкуле о Крыме 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич прокомментировал слова певицы Лаймы Вайкуле, заявившей, что европейцам запрещено выступать в Крыму. Об этом в четверг, 20 сентября, сообщает Delfi.
«Госпожа Вайкуле была довольно точна, когда говорила, что могут быть проблемы. Ведь выступать с концертами и получать деньги в Крыму от юридических лиц РФ — это прямое нарушение закона о санкциях ЕС», — заявил политик.
Он отметил, что это касается только коммерческой деятельности, в частности, концертов и туризма.
«Конечно, бывают разные ситуации. Например, связанные с родственниками, которые живут в Крыму — бабушка умерла или дедушке плохо — там есть варианты. Звоните и пишите в Министерство иностранных дел Латвии, мы постараемся дать разъяснения и подсказать нашим гражданам и негражданам, какие есть наиболее юридически корректные пути в Крым, чтобы не попасть под санкции Украины или России», — добавил Ринкевич.
11 августа Вайкуле дала интервью, в котором ее спросили, согласилась ли бы она посетить Крым с гастролями. «Нет. Нам запрещено. Нам, европейцам. Я туда не поеду, какой бы гонорар мне ни предлагали», — ответила певица, у которой латвийское гражданство.
Слова исполнительницы вызвали бурную реакцию в соцсетях, на певицу обрушились с жесткой критикой. После этого главное управление по вопросам миграции МВД России провело полную проверку правомерности концертной деятельности Вайкуле.
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