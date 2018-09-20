МИД Латвии поддержал высказывание Вайкуле о Крыме

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич прокомментировал слова певицы Лаймы Вайкуле , заявившей, что европейцам запрещено выступать в Крыму . Об этом в четверг, 20 сентября, сообщает Delfi.

«Госпожа Вайкуле была довольно точна, когда говорила, что могут быть проблемы. Ведь выступать с концертами и получать деньги в Крыму от юридических лиц РФ — это прямое нарушение закона о санкциях ЕС», — заявил политик.

Он отметил, что это касается только коммерческой деятельности, в частности, концертов и туризма.

«Конечно, бывают разные ситуации. Например, связанные с родственниками, которые живут в Крыму — бабушка умерла или дедушке плохо — там есть варианты. Звоните и пишите в Министерство иностранных дел Латвии, мы постараемся дать разъяснения и подсказать нашим гражданам и негражданам, какие есть наиболее юридически корректные пути в Крым, чтобы не попасть под санкции Украины или России», — добавил Ринкевич.

11 августа Вайкуле дала интервью, в котором ее спросили, согласилась ли бы она посетить Крым с гастролями. «Нет. Нам запрещено. Нам, европейцам. Я туда не поеду, какой бы гонорар мне ни предлагали», — ответила певица, у которой латвийское гражданство.