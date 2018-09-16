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Почему Латвия лишала нацменьшинства права учиться на родном языке
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Почему Латвия лишала нацменьшинства права учиться на родном языке 

Российская Газета + ещё 49 16 сентября 2018
Фото: Российская Газета
По мнению организаторов марша, полный перевод обучения на латышский язык понизит уровень знаний учащихся и приведет к снижению у детей интереса к учебе. По данным экспертов из Великобритании и Норвегии, после увеличения в 2004 году доли преподавания на латышском языке в школах нацменьшинств уровень знаний серьезно упал, но тем не менее ученики — представители меньшинств продолжали превосходить своих сверстников-латышей по некоторым предметам. В «Русском союзе Латвии» (РСЛ) полагают, что целью проведения реформы образования является «деградация и ассимиляция русского общества», что может привести к обострению межэтнических конфликтов. «Мы выступаем за правду и за справедливость. Мы тоже являемся частью Латвии и имеем такие же права, как и любой другой житель нашей страны, — отметил депутат Европарламента Андрей Мамыкин. — Ни царская Россия, ни советская власть, ни даже нацистская Германия не закрывали школы национальных меньшинств на территории Латвии. И эта реформа — позор для нашей страны».
По словам экс-депутата сейма Латвии, председателя комитета по защите прав человека Владимира Бузаева, прошедшая манифестация является «самой масштабной предвыборной акцией в республике в XXI веке (парламентские выборы состоятся 6 октября. — „РГ“), шествие и митинг в защиту русских школ собрали пять тысяч участников». «Много это или мало? С учетом того, что ныне для русской общины лежит на весах, — очень мало. Подавляющее большинство будущих жертв школьной реформы осталось дома, доверив защиту своих прав самым активным. В то же время ни одна политическая сила со времен Народного фронта не смогла вывести на улицы такое количество своих сторонников в предвыборный период», — заявил Бузаев. По его мнению, подобные марши не остаются незамеченным в Европарламенте и комитетах ООН, откуда уже поступают письма с требованием отменить латышизацию русских школ, поскольку реформа вызывает «серьезную обеспокоенность общественности нацменьшинств».
Реформа школьного образования в Латвии может привести к обострению межэтнических конфликтов
Крупнейшая парламентская оппозиционная Социал-демократическая партия «Согласие» также обещает отменить запрет на обучение на русском языке в частных вузах и колледжах, если по итогам выборов войдет в правительство. Кандидат от этой политической силы Вячеслав Домбровский заявил, что намерен отменить «реформы прежних правительств», в первую очередь языковую, которую он назвал «идиотской». Между тем депутат Европарламента и один из лидеров РСЛ Мирослав Митрофанов сообщил, что следующая акция в защиту русских школ состоится в середине ноября. «Марш состоялся! Спасибо всем, кто помогал нам его провести и делился информацией! Мы преодолели сопротивление Рижской думы накануне марша. Преодолеем и наступление националистов на русское образование».
Кстати
Интересно, что реформа проводится на фоне того, что латвийским школам не хватает учителей по многим предметам, в том числе латышского языка. Согласно недавно проведенному Независимым обществом образования опросу, только в 35 процентах школ нет проблем с педагогическим составом. В первую очередь не хватает учителей физики, химии, математики. Чуть лучше дела обстоят с преподавателями языков (английского, латышского).
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