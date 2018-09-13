Президенты Грузии и Эстонии обсудили углубление стратегического партнерства между странами

Администрация президента сообщает, что Г. Маргвелашвили поблагодарил эстонскую коллегу за поддержку Грузии. «Я хочу сказать вам, что Грузия знает и уважает вашу смелость и правильную позицию. Спасибо за такую дружбу и решительную поддержку», — отметил он.

Стороны также обсудили углубление стратегического партнерства между Грузией и Эстонией и вызовы региональной безопасности. —0—