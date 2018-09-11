Правящая коалиция сейма Литвы получила большинство мандатов

Во вторник, 11 сентября, оппозиционная партия «Порядок и справедливость» подписала договор о присоединении к правящей коалиции сейма. Теперь в составе правящей коалиции — Союз крестьян и «зелёных», Социал-демократическая трудовая партия и «Порядок и справедливость».

Без последней политической организации у правящей коалиции не было большинства. У «крестьян» — 55 мандатов в сейме, у социал-демократов-трудовиков — 11, у партии «Порядок и справедливость» — 7. В литовском парламенте 141 место.

После подписания соглашения лидер «крестьян» Рамунас Карбаускис заявил, что документ «повышает возможности правящей коалиции без труда принимать те решения, которые требуются для успешной работы нашего правительства, достижения целей, принятых нашей коалицией».