Прогноз на матч Грузия — Латвия: смогут ли грузины закрепить своё лидерство

Грузия — Латвия . Прогноз на матч Лиги наций УЕФА (09.09.2018, 19:00 мск).

Сборная Грузии выглядит большим фаворитом первой группы лиги D, и сегодня постарается закрепить своё лидерство в домашнем матче против сборной Латвии. Тем не менее букмекеры предлагают не такой уж маленький коэффициент на выигрыш хозяев в этой встрече.

Коэффициенты на матч: П1 — 1.571, X — 3.60, П2 — 8.60. ТБ 2,5 — 2.69, ТМ 2,5 — 1.53.

Команда

Грузия

Латвия

Сборная Грузии

Грузинская сборная начала свои выступления в Лиге наций потенциально самым сложным матчем — в гостях со сборной Казахстана, где просто не бывает даже откровенным фаворитам. Но грузины вытерпели в Астане , а в середине второго тайма «выстрелили дуплетом» — Чакветадзе сперва забил, а затем Малый забил автогол, и в итоге встреча закончилась победой команды Владимира Вайсса со счётом 2:0.

Сборная Латвии

Сборная Латвии в последнее время вызывает печальные эмоции. В марте этого года латыши в товарищеских матчах сыграли вничью с Фарерскими островами (1:1), а затем и вовсе проиграли одной из слабейших сборных мира Гибралтару (0:1). На летнем сборе латыши смогли выиграть Кубок Балтики, обыграв Эстонию (1:0) и сыграв вничью с Литвой (1:1). Но затем было домашнее поражение от Азербайджана (1:3). В Лиге наций же латыши начали свой путь ничьей со сборной Андорры. На протяжении матча прибалты владели большим территориальным преимуществом, но так и не смогли взломать массированные оборонительные редуты соперника.

Где смотреть матч

Прямая трансляция матча Грузия — Латвия начнётся в 18:50 по московскому времени на телеканале «Матч! Футбол 2».

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч говорит о примерном равенстве сборных Грузии и Латвии: +3=2-3, разница мячей — 14:10. В официальных матчах в последний раз эти соперники встречались в отборе на Евро-2012 — тогда латыши с трудом дома вырвали ничью 1:1, а вот в Тбилиси смогли победить 1:0. Предыдущая встреча между грузинами и латышами состоялась в марте 2017-го года, и тогда сборная Грузии в домашнем товарищеском матче разгромила прибалтов со счётом 5:0.

Интересные факты

Сборная Грузии выиграла 4 матча из последних пяти (+4=0-1, 9:1);

В каждом из последних пяти матчей сборной Грузии проходила ставка «Хотя бы одна не забьёт»;

Сборная Грузии имеет 4-матчевую беспроигрышную серию в домашних матчах (+3=1-0, 9:2);

Сборная Латвии выиграла лишь 1 матч из последних девяти (+1=3-5, 7:13).