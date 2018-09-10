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В Латвии заявили о приближении российской подлодки
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В Латвии заявили о приближении российской подлодки к границам страны 

РИА Новости + ещё 7 2 часа назад
Фото: Фото : Главный штаб ВМФ России
Российская подводная лодка в понедельник приблизилась к границам Латвии, заявили Национальные вооруженные силы республики.
"Сегодня в эксклюзивной экономической зоне Латвии, в трех морских милях от территориальных вод государства, была идентифицирована подводная лодка Dmitrov класса Kilo ВМФ России", — говорится в сообщении Национальных вооруженных сил Латвии в Twitter.
Как заявили латвийские военные, в прошлое воскресенье в 12 морских милях от территориальных вод Латвии был обнаружен корабль снабжения Irgiz, а в субботу патрульные самолеты НАТО констатировали над нейтральными водами Балтийского моря у границы территориальных вод Латвии самолеты Ан-26 и Ан-12. По данным НВС, 5 сентября были идентифицированы два самолета Ил-76, а также Ан-26 и Ан-12, а в эксклюзивной экономической зоне Латвии, в 7,5 морских милей от территориальных вод государства, был обнаружен российский военный корабль Akademik Semenikhin.
В первые дни сентября вблизи латвийской границы были идентифицированы корабль поддержки подводной лодки SS-750, корвет и подлодка, утверждают в НВС.
По данным Минобороны Латвии, военные корабли, подлодки и боевая авиация ВС России регулярно появляются у границ республики. В 2016 году было зафиксировано 209 таких случаев, в 2015 — 270 случаев.
Минобороны России неоднократно заявляло, что все полеты самолетов и походы кораблей выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами, не нарушая границ других государств.
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