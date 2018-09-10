В Латвии заявили о приближении российской подлодки к границам страны

Российская подводная лодка в понедельник приблизилась к границам Латвии , заявили Национальные вооруженные силы республики.

"Сегодня в эксклюзивной экономической зоне Латвии, в трех морских милях от территориальных вод государства, была идентифицирована подводная лодка Dmitrov класса Kilo ВМФ России", — говорится в сообщении Национальных вооруженных сил Латвии в Twitter.

Как заявили латвийские военные, в прошлое воскресенье в 12 морских милях от территориальных вод Латвии был обнаружен корабль снабжения Irgiz, а в субботу патрульные самолеты НАТО констатировали над нейтральными водами Балтийского моря у границы территориальных вод Латвии самолеты Ан-26 и Ан-12. По данным НВС, 5 сентября были идентифицированы два самолета Ил-76, а также Ан-26 и Ан-12, а в эксклюзивной экономической зоне Латвии, в 7,5 морских милей от территориальных вод государства, был обнаружен российский военный корабль Akademik Semenikhin.

В первые дни сентября вблизи латвийской границы были идентифицированы корабль поддержки подводной лодки SS-750, корвет и подлодка, утверждают в НВС.

По данным Минобороны Латвии, военные корабли, подлодки и боевая авиация ВС России регулярно появляются у границ республики. В 2016 году было зафиксировано 209 таких случаев, в 2015 — 270 случаев.