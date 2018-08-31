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В Литве заблокировали сайты с трансляциями телеканалов РФ
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В Литве заблокировали два сайта, транслирующих российские телеканалы 

РИА Новости + ещё 2 56 минут назад
Фото: Fotolia / Boris Stroujko
Литовская комиссия по телевидению и радиовещанию приняла решение заблокировать два сайта, транслирующих телевизионные каналы, в том числе и российские, сообщает Sputnik Литва.
В заключении комиссии говорится, что ресурсы Edem.tv и Internetine-tv.narod.ru распространяют телевизионные программы незаконно. Регулятор подчеркнул, что к нему не поступало сообщение, что сайты будут распространять нелицензированные телевизионные программы среди населения.
Вильнюсский административный суд разрешил комиссии выдать обязательные указания поставщикам сетевых услуг для ограничения возможности доступа к информации на сайтах, распространяющих телевизионные программы. Разрешение было получено 8 августа.
Ранее Литовская комиссия по телевидению и радиовещанию ограничила доступ к шести сайтам, транслирующим телевизионные программы, в том числе и российские.
Кроме того, регулятор на год приостановил вещание российского телеканала "РТР-Планета", зарегистрированного в Швеции. Причиной для такого решения стало обвинение в якобы разжигании войны, раздора и этнической ненависти.
Как заявил в интервью Sputnik Литва глава дирекции международных отношений ВГТРК Петр Федоров, медиахолдинг не собирается цензурировать свои передачи по требованию литовских чиновников.
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