Джордж Буш стал почетным гражданином Вильнюса

Бывший президент США , возглавлявший страну с 2001 по 2009 годы, объявлен почетным гражданином столицы Литвы

«Джордж Буш был человеком, который своей деятельностью значительно способствовал тому, чего Литва достигла за последнее время", — заявил мэр Вильнюса. Он также подчеркнул, что ждет нового визита Буша в Литву, чтобы вручить ему лично почетные регалии.

В 2003 году Буш побывал с визитом в балтийской республике. Во время встречи с горожанами он пообещал, что, имея такого друга как Америку, впредь они будут чувствовать себя защищенными.