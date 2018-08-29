Ещё
Джордж Буш стал почетным гражданином Вильнюса
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Джордж Буш стал почетным гражданином Вильнюса 

Национальная Служба Новостей + ещё 6 2 часа назад
Фото: nsn.fm
Бывший президент США, возглавлявший страну с 2001 по 2009 годы, объявлен почетным гражданином столицы Литвы.
«Джордж Буш был человеком, который своей деятельностью значительно способствовал тому, чего Литва достигла за последнее время", — заявил мэр Вильнюса. Он также подчеркнул, что ждет нового визита Буша в Литву, чтобы вручить ему лично почетные регалии.
В 2003 году Буш побывал с визитом в балтийской республике. Во время встречи с горожанами он пообещал, что, имея такого друга как Америку, впредь они будут чувствовать себя защищенными.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Джордж Буш стал почетным гражданином Вильнюса В Вильнюсе открыли сквер имени Немцова Сын Олега Табакова не вспомнил, как оказался в Подмосковье
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина готова нанести новый «удар» по России155
Исчезновение Набиуллиной и другие события дня21
Набиуллина пропала. Россияне в панике259
На Первом канале разгорелся скандал с дочерью Мишулина47
Мазаев заявил о победе Гитлера в войне452
Видео
01:54
Прояснил. Итог обращения Путина к россиянам
Общество Статьи
02:39
Путин смягчил пенсионную реформу
Политика
29:16
LIVE: Обращение Путина к россиянам
Политика
01:17
Пока вы спали: Россияне не узнали Медведева
Общество
03:00
«Похороны Маккейна — последнее послание Путину и Трампу»
США В мире
02:28
«Путин как всегда все взвалил на свои плечи»
Политика
00:30
Молодая любовница коварно соблазнила Петросяна
Шоу-бизнес
02:15
Порошенко втянули в скандал с «российской» семьей
Украина В мире
00:36
В Германии на улицы вышли антифашисты
В мире
00:21
«Битва» французских и английских рыбаков попала на видео
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение