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Делегация из Эстонии посетила Крым
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Делегация из Эстонии посетила Крым 

RT на русском + ещё 10 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Делегация из Эстонии побывала с культурным визитом в Крыму.
Об этом, как передаёт РИА Новости, сообщил вице-премьер крымского правительства — постоянный представитель республики Крым при президенте России Георгий Мурадов.
«Это Пушкинское общество. Люди культуры, которые с большим удовольствием изучают исторические места, связанные с нашим гениальным поэтом, основоположником нашего современного языка. Они приехали познакомиться с памятниками и с жизнью крымчан», — заявил Мурадов в эфире радиостанции «Спутник в Крыму».
Уточняется, что составе делегации было 30 человек.
Ранее в Крыму предложили пустить «поезд дружбы» с Германией.
RT на русском: последние новости
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