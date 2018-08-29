Ещё
Президент Эстонии поговорила с жителями Нарвы по-русски
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Президент Эстонии поговорила с жителями Нарвы на русском языке 

РИА Новости + ещё 9 1 час назад
Фото: © AP Photo / Vitnija Saldava
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд поговорила с жителями Нарвы на русском языке, сообщает Sputnik Эстония.
Ранее канцелярия главы государства сообщила, что Кальюлайд временно переезжает на работу в русскоязычный город, который находится на границе с Россией. Подобным шагом президент намерена продемонстрировать, что "эстонская община, эстонское общество присутствует в Нарве, ценит Нарву". Всего Кальюлайд проведет в Нарве около месяца с перерывами.
Видеозапись встречи президента с жителями города опубликована на официальной странице Кальюлайд в Facebook. В ролике она обсуждает с подростками их учебу в школе, увлечения и другие темы.
При этом Кальюлайд признала, что школьная система Эстонии не вполне приспособлена для русскоязычных детей.
Нарва занимает третье место среди эстонских городов по численности населения. Свыше 95 процентов жителей города считают родным русский язык.
Последние новости
Снижение повышения. Что изменится в пенсионной реформе "Предатель Макрон" заговорил цитатами из Путина Как банки обманывают получателей кредитов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Савичева решилась на отчаянное признание13
Дочери Порошенко не поступили в украинские вузы39
На Первом канале разгорелся скандал с дочерью Мишулина80
Набиуллина пропала. Россияне в панике280
На Украине вспомнили о «многомиллионой» связи с Крымом40
Видео
01:54
Прояснил. Итог обращения Путина к россиянам
Общество Статьи
02:39
Путин смягчил пенсионную реформу
Политика
29:16
LIVE: Обращение Путина к россиянам
Политика
00:38
Нашли под окнами: загадочная гибель вице-президента комбината
Происшествия Статьи
01:17
Пока вы спали: Россияне не узнали Медведева
Общество
03:00
«Похороны Маккейна — последнее послание Путину и Трампу»
США В мире
02:28
«Путин как всегда все взвалил на свои плечи»
Политика
00:30
Молодая любовница коварно соблазнила Петросяна
Шоу-бизнес
02:15
Порошенко втянули в скандал с «российской» семьей
Украина В мире
00:36
В Германии на улицы вышли антифашисты
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение