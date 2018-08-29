Президент Эстонии поговорила с жителями Нарвы по-русски

Президент Эстонии поговорила с жителями Нарвы на русском языке

Ранее канцелярия главы государства сообщила, что Кальюлайд временно переезжает на работу в русскоязычный город, который находится на границе с Россией . Подобным шагом президент намерена продемонстрировать, что "эстонская община, эстонское общество присутствует в Нарве, ценит Нарву". Всего Кальюлайд проведет в Нарве около месяца с перерывами.

Видеозапись встречи президента с жителями города опубликована на официальной странице Кальюлайд в Facebook . В ролике она обсуждает с подростками их учебу в школе, увлечения и другие темы.

При этом Кальюлайд признала, что школьная система Эстонии не вполне приспособлена для русскоязычных детей.

Нарва занимает третье место среди эстонских городов по численности населения. Свыше 95 процентов жителей города считают родным русский язык.