Маргвелашвили отказался баллотироваться на президентских выборах в Грузии

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил, что не станет баллотироваться на предстоящих 28 октября выборах главы государства.

Об этом Маргвелашвили заявил, выступая во Дворце президента Грузии перед студентами вузов страны.

«В присутствии студентов и нашего гостя президента Латвии Валдиса Затлерса (он занимал этот пост в 2007-2011 годах) хочу заявить, что я не буду баллотироваться на пост президента Грузии на предстоящих 28 октября очередных выборах главы государства», — заявил Маргвелашвили.