«Улыбаться и кланяться». Политолог об опасениях Эстонии по поводу ЕС и НАТО

Глава департамента внешней разведки Эстонии Микк Марран утверждает, что Россия якобы пытается разрушить единство Европейского союза и НАТО.

"Россия стремится разрушить единство Евросоюза и НАТО. Если это удастся, то это будет представлять непосредственную угрозу для Эстонии", — сказал Марран в интервью газете Postimees.

По его утверждению, Россия якобы "использует европейских политиков в качестве агентов влияния". Марран напомнил, что об этом говорилось "в двух последних публичных отчетах" спецслужбы.

Департамент внешней разведки Эстонии ежегодно публикует доклад "Эстония в международной среде безопасности", значительная часть которого посвящена России.

Ранее Марран заявил, что среди общественных деятелей республики — журналистов, дипломатов, бизнесменов и политиков — обнаружены люди, относительно которых есть подозрение, что они являются "агентами влияния" России. Маран также заявлял, что существует вероятность нападения России на НАТО, хотя эта вероятность низкая. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг высказал мнение, что альянс не видит непосредственной угрозы со стороны РФ для восточного фланга НАТО.

Политолог, преподаватель Департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Леонид Крутаков в эфире радио Sputnik прокомментировал заявления Маррана.