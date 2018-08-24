Весь этот блюз! На набережной Ялты состоится музыкальное шоу для всех желающих

Группа D’Black Blues Orchestra бесплатно выступит на набережной Ялты 26 августа с масштабным блюзовым шоу — сообщила начальник управления культуры администрации города Лариса Ковальчук. «Группа выступит с концертной программой The Anthology of Blues ("Антология блюза"), в которую вошли самые яркие композиции мирового блюзового наследия", — рассказала Ковальчук. Она так же анонсировала в программе вечера появление вокалисток из Франции — Кристел Адамс и Кэролайн Бландин, которая пела с легендарным Джонни Холлидеем. В составе D’Black Blues Orchestra выступят испанские музыканты — саксофонист Марк Сорт, перкуссионист Дан Ариса и трубач Рокки Альберо. Ковальчук подчеркнула, что выступление этой группы в Ялте — ее подарок жителям и гостям города. Концерт на набережной Ялты начнется в 21:00. Вход свободный для всех.