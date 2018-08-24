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Весь этот блюз! На набережной Ялты состоится музыкальное шоу для всех желающих
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Весь этот блюз! На набережной Ялты состоится музыкальное шоу для всех желающих 

Собака.ru 42 минуты назад
Фото: Собака.ru
Группа D’Black Blues Orchestra бесплатно выступит на набережной Ялты 26 августа с масштабным блюзовым шоу — сообщила начальник управления культуры администрации города Лариса Ковальчук.
«Группа выступит с концертной программой The Anthology of Blues ("Антология блюза"), в которую вошли самые яркие композиции мирового блюзового наследия", — рассказала Ковальчук.
Она так же анонсировала в программе вечера появление вокалисток из Франции — Кристел Адамс и Кэролайн Бландин, которая пела с легендарным Джонни Холлидеем.
В составе D’Black Blues Orchestra выступят испанские музыканты — саксофонист Марк Сорт, перкуссионист Дан Ариса и трубач Рокки Альберо.
Ковальчук подчеркнула, что выступление этой группы в Ялте — ее подарок жителям и гостям города.
Концерт на набережной Ялты начнется в 21:00. Вход свободный для всех.
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