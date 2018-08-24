Латвия оказалась неспособна защитить своих граждан

Жителям Латвии предложили самостоятельно защищаться в случае войны

Правительство Латвии не в состоянии обеспечить безопасность всех граждан в случае начала конфликта, поэтому жители должны сами отвечать за себя и своих родных. Об этом говорится в проекте доклада министерства обороны страны, сообщает РИА Новости

Авторы доклада отмечают, что, несмотря на обязанность правительства предложить некие модели самоорганизации, основная задача граждан Латвии — суметь организоваться самостоятельно.

В ведомстве считают, что оборона государства только военными средствами невозможна, поэтому «следует улучшать систему государственной защиты, которая основывается на готовности общества и государства преодолевать кризис, опираясь на взаимное доверие и партнерство жителей», — говорится в сообщении.

В августе прошлого года министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что в ходе российско-белорусских военных учений «Запад-2017» могут быть предприняты попытки «прощупать» систему обороны республики. Он подчеркнул, что Риге стоит быть готовой к возможным провокациям, которые сначала могут выглядеть как случайное происшествие, а затем выльются в полномасштабную кризисную ситуацию в стране