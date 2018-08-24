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Латвия оказалась неспособна защитить своих граждан
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Жителям Латвии предложили самостоятельно защищаться в случае войны 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Правительство Латвии не в состоянии обеспечить безопасность всех граждан в случае начала конфликта, поэтому жители должны сами отвечать за себя и своих родных. Об этом говорится в проекте доклада министерства обороны страны, сообщает РИА Новости.
Авторы доклада отмечают, что, несмотря на обязанность правительства предложить некие модели самоорганизации, основная задача граждан Латвии — суметь организоваться самостоятельно.
В ведомстве считают, что оборона государства только военными средствами невозможна, поэтому «следует улучшать систему государственной защиты, которая основывается на готовности общества и государства преодолевать кризис, опираясь на взаимное доверие и партнерство жителей», — говорится в сообщении.
В августе прошлого года министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что в ходе российско-белорусских военных учений «Запад-2017» могут быть предприняты попытки «прощупать» систему обороны республики. Он подчеркнул, что Риге стоит быть готовой к возможным провокациям, которые сначала могут выглядеть как случайное происшествие, а затем выльются в полномасштабную кризисную ситуацию в стране
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