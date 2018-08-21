Литва нашла очередной повод бояться Россию 

Россия может воспользоваться оттоком населения из стран Прибалтики, считает директор Литовского центра социальных исследований Сармите Микуленене. По ее мнению, это может сказаться на европейской безопасности.
«В обществе нарастает напряженность. Недавно вспыхнула дискуссия о том, следует ли позволить работать у нас зарегистрированной в России корпорации, которая занимается таксомоторными перевозками и собирает данные о своих клиентах», — заявила Микуленене в интервью изданию изданию Rzeczpospolita
По ее словам, с 1990-х годов Литва лишилась четверти населения, Латвия — трети жителей, которые направились в более развитые страны Европы. При этом, в последние годы места уехавших занимают мигранты из Украины.
Микуленене считает, что главной причиной оттока населения является вступление стран Прибалтики в Евросоюз в 2004 году. Она также подчеркнула, что если молодежь не перестанет эмигрировать, то это приведет к краху пенсионной системы, потому что финансировать пенсии будет некому.
Ранее News.ru писал о том, что США испытывают биологическое оружие для третьей мировой войны. Главным полигоном для опытов выступают прибалтийские страны.