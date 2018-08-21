Ещё
Литва нашла очередной повод бояться Россию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Литва нашла очередной повод бояться Россию 

News.ru 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Россия может воспользоваться оттоком населения из стран Прибалтики, считает директор Литовского центра социальных исследований Сармите Микуленене. По ее мнению, это может сказаться на европейской безопасности.
«В обществе нарастает напряженность. Недавно вспыхнула дискуссия о том, следует ли позволить работать у нас зарегистрированной в России корпорации, которая занимается таксомоторными перевозками и собирает данные о своих клиентах», — заявила Микуленене в интервью изданию изданию Rzeczpospolita
По ее словам, с 1990-х годов Литва лишилась четверти населения, Латвия — трети жителей, которые направились в более развитые страны Европы. При этом, в последние годы места уехавших занимают мигранты из Украины.
Микуленене считает, что главной причиной оттока населения является вступление стран Прибалтики в Евросоюз в 2004 году. Она также подчеркнула, что если молодежь не перестанет эмигрировать, то это приведет к краху пенсионной системы, потому что финансировать пенсии будет некому.
Ранее News.ru писал о том, что США испытывают биологическое оружие для третьей мировой войны. Главным полигоном для опытов выступают прибалтийские страны.
News.ru: последние новости
Эстония закопает миллионы евро на границе с Россией Россия и Эстония обсудили обводнение русла реки Нарва Помощникам эстонских полицейских раздадут электрошокеры
Комментарии2  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В деле сестер Хачатурян всплыл бордель172
Стали известны расценки на доносы в России124
«Его не приглашали!»: дочка наказала Михалкова17
На Украине разоблачили ложь о туристах в Крыму582
Тарасов приехал к Бузовой с женой и ребенком21
Видео
00:41
«Кремль должен что-то сделать в наших интересах»
Политика Статьи
06:07
Германия отказалась слушать Путина
Ближний Восток В мире
03:12
В деле сестер Хачатурян всплыл бордель
Происшествия
06:07
Как в Германии оценили встречу Путина и Меркель
Политика Статьи
03:27
Напротив посольства США в Москве вывесили баннер
Общество
00:45
По Кабулу нанесли ракетный удар
Происшествия Ближний Восток
00:56
«Его не приглашали!»: дочка наказала Михалкова
Шоу-бизнес
01:44
Меркель поставила Порошенко на место
В мире Европа
15:33
В Кемерове снесли ТРЦ «Зимняя вишня»
Пожары Происшествия
01:42
В деле Шеремета появилась новая информация
Украина Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение