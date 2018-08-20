В Латвии начались крупнейшие военные учения

Латвии 20 августа начались крупнейшие военные учения «Намейс 2018», которые продлятся до 2 сентября.

Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на пресс-службу Минобороны Латвии.

Командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Латвии Леонид Калниньш заявил, что на учениях будет проверяться способность вооружённых сил защитить Латвию от угроз любого вида.

«Это возможность тренировать не только НВС, но и обороноспособность Латвии в целом, потому что в учениях примут участие партнёры», — заявил он.

В учениях примут участие военнослужащие, добровольцы-земессарги, сотрудники структур МВД , представители союзных армий — всего около 10 тысяч человек.