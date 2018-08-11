В Латвии начался автопробег в защиту русских школ

Латвии начался автопробег против реформы по переводу школ национальных меньшинств на латышский язык обучения, участники акции намерены посетить пять латвийских городов.

Как информирует ТАСС , организаторами акции являются Штаб защиты русских школ и партия «Русский союз Латвии». В автопробеге принимают участие более десятка экипажей и нескольких десятков человек, включая депутата Европарламента от Латвии Андрея Мамыкина и лидера «Русского союза Латвии» Татьяну Жданюк.

Отмечается, что участники акции планируют посетить Даугавпилс Резекне , Зилупе, Екабпилс Айзкраукле . В этих городах планируется провести митинги в защиту русских школ.

«Автопробег проводится в знак протеста против реформы министра образования и науки Карлиса Шадурскиса, который стал автором идеи резкого сокращения применения русского языка в образовании…», — заявил один из организаторов мероприятия Александр Ливчак.

По его мнению, сокращение программ обучения на русском языке приведёт к снижению качества образования и к «различным проблемам у детей».

Ранее стало известно, что Конституционный суд Латвии проверит реформу по переводу школ национальных меньшинств на латышский язык.