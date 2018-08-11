В Латвии начался автопробег в защиту русских школ 

В Латвии начался автопробег против реформы по переводу школ национальных меньшинств на латышский язык обучения, участники акции намерены посетить пять латвийских городов.
Как информирует ТАСС, организаторами акции являются Штаб защиты русских школ и партия «Русский союз Латвии». В автопробеге принимают участие более десятка экипажей и нескольких десятков человек, включая депутата Европарламента от Латвии Андрея Мамыкина и лидера «Русского союза Латвии» Татьяну Жданюк.
Отмечается, что участники акции планируют посетить Даугавпилс, Резекне, Зилупе, Екабпилс и Айзкраукле. В этих городах планируется провести митинги в защиту русских школ.
«Автопробег проводится в знак протеста против реформы министра образования и науки Карлиса Шадурскиса, который стал автором идеи резкого сокращения применения русского языка в образовании…», — заявил один из организаторов мероприятия Александр Ливчак.
По его мнению, сокращение программ обучения на русском языке приведёт к снижению качества образования и к «различным проблемам у детей».
Ранее стало известно, что Конституционный суд Латвии проверит реформу по переводу школ национальных меньшинств на латышский язык.