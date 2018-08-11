Ещё
В Латвии начался автопробег в защиту русских школ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Латвии начался автопробег в защиту русских школ 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Латвии начался автопробег против реформы по переводу школ национальных меньшинств на латышский язык обучения, участники акции намерены посетить пять латвийских городов.
Как информирует ТАСС, организаторами акции являются Штаб защиты русских школ и партия «Русский союз Латвии». В автопробеге принимают участие более десятка экипажей и нескольких десятков человек, включая депутата Европарламента от Латвии Андрея Мамыкина и лидера «Русского союза Латвии» Татьяну Жданюк.
Отмечается, что участники акции планируют посетить Даугавпилс, Резекне, Зилупе, Екабпилс и Айзкраукле. В этих городах планируется провести митинги в защиту русских школ.
«Автопробег проводится в знак протеста против реформы министра образования и науки Карлиса Шадурскиса, который стал автором идеи резкого сокращения применения русского языка в образовании…», — заявил один из организаторов мероприятия Александр Ливчак.
По его мнению, сокращение программ обучения на русском языке приведёт к снижению качества образования и к «различным проблемам у детей».
Ранее стало известно, что Конституционный суд Латвии проверит реформу по переводу школ национальных меньшинств на латышский язык.
RT на русском: последние новости
На могиле Михаила Задорнова в Латвии установили памятник Зачем Эстония, Латвия и Финляндия разрабатывают военный наземный беспилотник Баскетболист юниорской сборной Латвии находится в критическом состоянии в результате взрыва газа
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ предупредила Турцию о военном перевороте161
Смерть перечеркнула планы Степаненко92
Самолёт с людьми на борту пропал в полёте16
В Грузии напомнили о самом знаменитом бое войны с РФ93
В России заговорили об отказе от доллара109
Видео
00:47
«Новое мощное оружие» Украины высмеяли
Оружие Армия
01:10
Громкий развод привел к «Петросян-буму»
Шоу-бизнес
00:28
«США нас не уважают»: Эрдоган найдет других союзников
В мире Статьи
03:14
«Забыл плавки»: Порошенко стал предметом насмешек
Украина В мире
01:50
В Грузии напомнили о самом знаменитом бое войны с РФ
В мире
01:00
Вайкуле категорически отказалась ехать в Крым
Шоу-бизнес
02:45
Кручу-верчу: как Лукашенко играет с Россией
В мире Статьи
03:11
Вокруг Макрона разгорелся новый скандал
В мире
03:43
РФ предупредила Турцию о военном перевороте
Армия Войска
08:06
Times: новые санкции США помогут Путину
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение