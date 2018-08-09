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В Эстонии тушат пожар на месте падения ракеты
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В Эстонии на месте предполагаемого падения ракеты тушат пожар 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: АР
Эстонские спасатели продолжают тушение пожара на месте предполагаемого падения ракеты, случайно запущенной во вторник испанским истребителем, распространение огня удалось остановить, сообщил в четверг РИА Новости советник спасательного департамента Ивери Марукашвили.
Истребитель ВВС Испании Eurofighter Typhoon 2000 во вторник по ошибке запустил боевую ракету класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM, которая пролетела 80 километров и предположительно упала в безлюдном болотистом лесном массиве в районе Йыэкюла неподалеку от природного заповедника Эндла.
По данным спасателей, в зоне поисков предполагаемого падения ракеты загорелся торфяник, к тушению которого спасатели приступили в среду вечером. В четверг операция по тушению пожара продолжилась.
"Горит торфяная площадь в 900 квадратных метров, опасности увеличения площади возгорания нет. Идет тушение отдельных подземных очагов возгорания. Ситуация под контролем", — сказал Марукашвили.
Как сообщили ранее эстонские военные, после того, как пожар будет потушен, эксперты смогут приступить к поискам вещественных доказательств, чтобы установить точное место падения ракеты.
В среду командующий ВВС Эстонии полковник Рийво Валге сообщил, что обнаружено вероятное место падения ракеты. По его словам, известны воздушный коридор и зона в лесу, со следами произошедшего взрыва. Расследование инцидента проводят ВВС Эстонии, департамент по воздушной безопасности Испании и штаб-квартира НАТО.
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