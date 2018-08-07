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Премьер-министр Грузии об урегулировании отношений с Россией
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Премьер-министр Грузии об урегулировании отношений с Россией 

ИА Синьхуа 48 минут назад
Тбилиси, 7 августа /Синьхуа/ — На основании уважения международного права мы сможем урегулировать наши отношения с РФ. Об этом заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе сегодня на конференции «Для мира и безопасности — 10 лет спустя российско-грузинской войны 2008 года».
"Международное сообщество консолидируется в поддержку Грузии и призывает РФ соблюдать международные обязательства, поскольку устойчивый и долгосрочный мир достигается только посредством процесса развития и путем инклюзивного мирного процесса", — отметил М. Бахтадзе.
Конференция организована МИД Грузии, в ней участвуют также главы МИД Польши, Литвы, Латвии, вице-премьер Украины Павло Розенко. В рамках круглого стола рассматриваются вызовы миру и безопасности в Европе, вопросы мирного решения региональных конфликтов. —0—
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