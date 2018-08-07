Премьер-министр Грузии об урегулировании отношений с Россией

Тбилиси , 7 августа / Синьхуа / — На основании уважения международного права мы сможем урегулировать наши отношения с РФ . Об этом заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе сегодня на конференции «Для мира и безопасности — 10 лет спустя российско-грузинской войны 2008 года».

"Международное сообщество консолидируется в поддержку Грузии и призывает РФ соблюдать международные обязательства, поскольку устойчивый и долгосрочный мир достигается только посредством процесса развития и путем инклюзивного мирного процесса", — отметил М. Бахтадзе.