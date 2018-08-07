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Лидер правящей партии Литвы назвал своего кандидата в президенты
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Лидер правящей партии Литвы назвал своего кандидата в президенты 

Парламентская газета 35 минут назад
Фото: Парламентская газета
Председатель правящего Союза крестьян и «зелёных», депутат сейма Литвы Рамунас Карбаускис назвал кандидата в президенты от партии. Им стал премьер-министр страны Саулюс Сквернялис.
Глава правительства — беспартийный, но делегирован на этот пост «крестьянами». На парламентских выборах 2016 года он возглавлял избирательный список партии.
«Я действительно не вижу возможности появления других кандидатов, если Сквернялис согласится участвовать в выборах. Его лидерство очевидно, правительство работает успешно», — заявил Карбаускис агентству BNS.
Сейчас в рейтинге кандидатов в президенты премьер-министр страны занимает 3-4-е место. Его неоднократно критиковала президент Даля Грибаускайте за то, что он захотел сотрудничать с Россией, прагматично поставив в пример Германию.
Сам премьер во вторник заявил, что Союз крестьян и «зелёных» будет искать общего кандидата в президенты от правящего большинства, в которое входит также Социал-демократическая трудовая партия. Однако её лидер, вице-спикер Гедиминас Киркилас, на днях предложил выдвинуть на этот пост министра иностранных дел Линаса Линкявичюса. Он известен своей антироссийской позицией. Сам глава МИД Литвы называет себя «кремлефобом».
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