Лидер правящей партии Литвы назвал своего кандидата в президенты

Председатель правящего Союза крестьян и «зелёных», депутат сейма Литвы Рамунас Карбаускис назвал кандидата в президенты от партии. Им стал премьер-министр страны Саулюс Сквернялис.

Глава правительства — беспартийный, но делегирован на этот пост «крестьянами». На парламентских выборах 2016 года он возглавлял избирательный список партии.

«Я действительно не вижу возможности появления других кандидатов, если Сквернялис согласится участвовать в выборах. Его лидерство очевидно, правительство работает успешно», — заявил Карбаускис агентству BNS.

Сейчас в рейтинге кандидатов в президенты премьер-министр страны занимает 3-4-е место. Его неоднократно критиковала президент Даля Грибаускайте за то, что он захотел сотрудничать с Россией , прагматично поставив в пример Германию.