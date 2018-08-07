Десять стран обвинили Россию в нападении на Грузию в 2008 году 

Россию обвинили во вторжении в Грузию в 2008 году назад. Совместное заявление десяти стран размещено на сайте посольства США в Грузии. Документ поддержали США, Великобритания, Канада, Швеция, Чехия, Польша, Румыния, Эстония, Латвия и Литва. «Спустя десять лет после военного вторжения России в Грузию, мы до сих пор глубоко обеспокоены продолжающейся оккупацией грузинских территорий», — говорится в заявлении.
Авторы документа также подчеркнули необходимость мирного урегулирования грузинского конфликта на основе резолюции ООН, Хельсинкской декларации и норм и принципов международного права. Страны в заявлении призвали Россию отменить свое признание независимости Абхазии и Южной Осетии и полностью выполнить соглашение о прекращении огня, заключенное при посредничестве ЕС 12 августа 2008 года. В частности, они призывают Россию «вывести свои силы с оккупированных территорий Грузии». Авторы заявления также осудили подписание Россией союзнических договоров с Южной Осетией и Абхазией.