Ещё
Десять стран обвинили Россию в нападении на Грузию в 2008 году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Десять стран обвинили Россию в нападении на Грузию в 2008 году 

BFM.RU 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Россию обвинили во вторжении в Грузию в 2008 году назад. Совместное заявление десяти стран размещено на сайте посольства США в Грузии. Документ поддержали США, Великобритания, Канада, Швеция, Чехия, Польша, Румыния, Эстония, Латвия и Литва. «Спустя десять лет после военного вторжения России в Грузию, мы до сих пор глубоко обеспокоены продолжающейся оккупацией грузинских территорий», — говорится в заявлении.
Авторы документа также подчеркнули необходимость мирного урегулирования грузинского конфликта на основе резолюции ООН, Хельсинкской декларации и норм и принципов международного права. Страны в заявлении призвали Россию отменить свое признание независимости Абхазии и Южной Осетии и полностью выполнить соглашение о прекращении огня, заключенное при посредничестве ЕС 12 августа 2008 года. В частности, они призывают Россию «вывести свои силы с оккупированных территорий Грузии». Авторы заявления также осудили подписание Россией союзнических договоров с Южной Осетией и Абхазией.
BFM.RU: последние новости
Премьер Литвы против участия молодежи в российских фестивалях Латвийский фермер получил условный срок за шпионаж в пользу России Выяснилась причина драки актера Насери с белорусами в Москве
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Истребитель НАТО по ошибке запустил ракету по Эстонии160
Смерть за 15 тысяч: новые подробности в деле Хачатурян152
Врачи не спасли Кобзона и отправили его домой281
Запад обвинил Россию во вторжении в Грузию в 2008 году744
Суд арестовал всё имущество Петросяна и Степаненко117
Видео
03:01
Суд арестовал всё имущество Петросяна и Степаненко
Шоу-бизнес
01:50
Запад обвинил Россию во вторжении в Грузию в 2008 году
В мире
05:04
Истребитель НАТО по ошибке запустил ракету по Эстонии
Армия Оружие
00:40
Лещенко внес ясность в выписку Кобзона
Шоу-бизнес
00:38
Названа причина драки с участием Сами Насери
Шоу-бизнес
04:07
ФБР задержало четырех россиян
Криминал Кавказ
00:45
Украина хочет окончательно «оторваться» от России
Украина В мире
00:40
Врачи не спасли Кобзона и отправили его домой
Шоу-бизнес
03:21
За российскими подлодками устроят слежку
Армия Оружие
04:19
Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение