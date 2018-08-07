Маргвелашвили: Грузия продолжит курс на интеграцию в ЕС и НАТО 

ТБИЛИСИ, 7 августа. /ТАСС/. Грузия продолжит курс на полноценную интеграцию в европейские и евроатлантические структуры. Об этом заявил во вторник президент Георгий Маргвелашвили на международном форуме по вопросам безопасности страны.
"Грузия продолжит курс на полноценную интеграцию в ЕС и НАТО, мы считаем, что членство в НАТО станет гарантом суверенитета и территориальной целостности Грузии в рамках международно признанных границ страны", — заявил президент.
В международном форуме в Тбилиси участвуют высшие должностные лица страны, находящиеся здесь с двухдневным совместным официальным визитом главы МИД Литвы, Латвии и Польши, вице-премьер правительства Украины Павел Розенко, местные и зарубежные эксперты, представители посольств зарубежных стран и отделений международных организаций.
Грузия активно сотрудничает с НАТО с конца 1990-х годов, в ноябре 2002 года президент Эдуард Шеварднадзе на саммите в Праге заявил о желании страны стать членом альянса. Это стремление подтвердил и следующий президент Михаил Саакашвили. Новое правительство, пришедшее к власти после победы коалиции «Грузинская мечта» в октябре 2012 года, продолжило курс на интеграцию в НАТО, назвав в то же время «важнейшей задачей поэтапную нормализацию отношений с РФ не в ущерб территориальной целостности Грузии».
12 июля текущего года генсек НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз подтвердил намерение организации принять Грузию в альянс, не уточнив, когда именно это может случиться.
Между тем ряд местных политиков и общественных деятелей в последние годы активно выступает за проведение Грузией политики неприсоединения к военно-политическим блокам, полагая, что это будет способствовать решению основных проблем республики и созданию условий для мирного объединения страны.
Наиболее активна в этом плане экс-спикер парламента, руководитель партии «Демократическое движение — Единая Грузия» Нино Бурджанадзе, которая заявляет, что «ни США, ни НАТО не в состоянии решить жизненно важные проблемы Грузии, их решение возможно путем полномасштабной нормализации отношений с РФ».