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В Латвии около 20 человек поступили в больницы из-за жары
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В Латвии около 20 человек поступили в больницы из-за жары 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
РИГА, 1 авг — РИА Новости. Около 20 человек поступили из-за жары в больницы Латвии за сутки, сообщили в среду РИА Новости в Службе неотложной медицинской помощи.
"В больницу попали 17 человек, у которых состояние здоровья ухудшилось из-за жары", — сообщили в медслужбе. Там добавили, что причиной плохого самочувствия стало длительное пребывание на солнце, в раскаленных помещениях или автомобилях.
Пять человек перегрелись из-за употребление алкоголя, который усиливает обезвоживание организма.
В Латвии в течение трех недель температура воздуха днем не опускается ниже +30 градусов, наблюдается также высокая влажность воздуха.
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