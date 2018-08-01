В Латвии около 20 человек поступили в больницы из-за жары

РИГА , 1 авг — РИА Новости . Около 20 человек поступили из-за жары в больницы Латвии за сутки, сообщили в среду РИА Новости в Службе неотложной медицинской помощи.

"В больницу попали 17 человек, у которых состояние здоровья ухудшилось из-за жары", — сообщили в медслужбе. Там добавили, что причиной плохого самочувствия стало длительное пребывание на солнце, в раскаленных помещениях или автомобилях.

Пять человек перегрелись из-за употребление алкоголя, который усиливает обезвоживание организма.

В Латвии в течение трех недель температура воздуха днем не опускается ниже +30 градусов, наблюдается также высокая влажность воздуха.