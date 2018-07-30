Русского мужчину избили в Литве из-за национальности

Жителю Санкт‐Петербурга потребовалась операция после отдыха в одном из литовских пабов. Об этом сообщило информационное агентство «Невские Новости».

Петербуржец вместе с семьей приехал к родственникам в Литву . Официанты пивного ресторана, в котором отдыхали россияне, ошиблись в счете что послужило причиной конфликта. Местные жители вступились за допустившую ошибку официантку и начали оскорблять русскую пару. После чего сильно избили петербуржца.

По словам мужчины, посетители бара заявили, что «русским в Литве делать нечего» и скомандовали ему убираться из страны.

«Они сказали мне валить отсюда, русским здесь не место», — вспомнил пострадавший. После сильных побоев его доставили в больницу, где провели операцию.

Отмечается, что семья приехала из северной столицы России, чтобы помочь пожилым родственникам. Правоохранительные органы Литвы устанавливают все обстоятельства случившегося.