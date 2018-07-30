Посольство России в Эстонии отреагировало на акцию в честь ветеранов СС

Голландии. В местечке Синимяэ, где 74 года назад шли кровопролитные бои между войсками нацистской Германии и СССР, 28 июля состоялся традиционный слет в честь солдат-эстонцев из 20-й дивизии СС ("Эстонский легион"), а также их союзников из таких же эсэсовских соединений Бельгии

"К нашему сожалению, в Эстонии продолжается ущербная практика прославления ветеранов Ваффен-СС", — говорится в сообщении дипломатического представительства.

В посольстве подчеркнули, что бывших эсэсовцев «чествовали представители отдельных эстонских парламентских партий, действующий министр, активисты ультранационалистических движений, в том числе радикально настроенные молодчики, демонстрировавшие нацистскую символику».

Дипломаты выразили особую тревогу тем, что «гитлеровских приспешников, которым в эстонской национальной историографии пытаются отвести место „борцов за свободу“, вновь ставили в пример молодежи».

"Отмечаем, что не может быть оправдания героизации преступников из «Ваффен-СС». Они воевали за продление существования человеконенавистнического гитлеровского режима, который уничтожил миллионы людей в лагерях смерти", — говорится в сообщении.

Российское посольство призвало эстонскую сторону уважать решения Нюрнбергского трибунала и Совета Европейского союза , резолюции ООН , чтить память жертв нацизма и противодействовать открытому прославлению нацистских преступников.

Ранее в России уже неоднократно обращали внимание Европы на попытки ряда государств «закрывать глаза на усиливающиеся неонацистские тенденции, систематические акты вандализма в отношении памятников и захоронений времен Второй мировой войны».

российском МИДе заявили, что, вопреки неоднократным призывам к Таллину прекратить эту позорную практику, в Эстонии взяли курс на сознательную популяризацию фашизма — «распространяется соответствующая „патриотическая“ литература, к участию в подобных шабашах привлекаются молодежные и даже детские организации».

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