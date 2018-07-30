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Жириновский ответил на предложение из Латвии «раздробить Россию»
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Жириновский ответил на предложение из Латвии «раздробить Россию» 

Парламентская газета 59 минут назад
Фото: Парламентская газета
Депутат Госдумы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал идею депутата сейма Латвии о том, чтобы «раздробить» Россию на маленькие страны для спокойствия Латвии и Европы.
Ничего нового в очередных русофобских высказываниях в сейме нет, полагает Жириновский. Он напомнил, что «латышские наци давно имеют зуб против России», красные латышские отряды помогали большевикам захватывать власть в 1917 году, а латвийские отряды «охотно присоединялись к гитлеровским войскам» в период Великой Отечественной войны. Об этом говорится на сайте партии ЛДПР.
«Однако на месте латвийских депутатов я бы всё-таки очень осторожно говорил о распаде государств на этнические анклавы. Ведь русских в Латвии — треть населения, а в Риге — половина, по-русски здесь говорят больше, чем по-латвийски», — сказал Жириновский.
Он посоветовал не забывать и «об автохтонном населении Латвии — латгалах, многие из которых говорят на своём языке, имеют другую религию и сохраняют свою культуру», они могут тоже захотеть жить отдельно, подчеркнул парламентарий.
Ранее депутат сейма Латвии Александр Кирштейнс в Twitter предложил «раздробить» Россию на маленькие страны, чтобы в Европе воцарился мир на долгие годы.
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