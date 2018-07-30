У «Согласия» впервые появился высокий шанс войти в правящую коалицию сейма Латвии

Правые силы Латвии бьют тревогу: у социал-демократической партии «Согласие» мэра Риги Нила Ушакова появился шанс войти в правящую коалицию и участвовать в формировании Правительства.

Такая возможность возникла в связи с тем, что резко вырос рейтинг «несистемной» партии — KPV LV (по-латышски Kam pieder valsts — «Кому принадлежит государство?»), которая в отличие от правящих Союза «зелёных» и крестьян и Национального объединения не декларирует обязательство не вступать в коалицию с «Согласием», выступающим за сотрудничество с Россией

KPV LV была основана 3 мая 2016 года, выступает за очищение страны от коррумпированной элиты в защиту интересов простых граждан независимо от их национальности. В этом её цели совпадают с целями «Согласия».

Сейчас партия буквально ворвалась в список самых популярных политических сил страны, и если тенденция не изменится, то «Согласие» может после парламентских выборов сформировать коалицию с ней, оставив нынешних правящих в оппозиции. До сих пор они оставляли в оппозиции «Согласие», несмотря на успешное выступление партии Нила Ушакова в парламентских выборах.

Как показал опрос, проведённый по заказу Латвийского телевидения центром изучения общественного мнения SKDS, нынче за «Согласие» готовы проголосовать 21,4% избирателей, за Союз «зелёных» и крестьян — 12,4%, за KPV LV — 7%. Шанс пройти в сейм сохраняется у Национального объединения — 6,8%.