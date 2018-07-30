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В Совете Федераций ответили на призыв латвийского депутата разделить Россию
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В Совете Федераций ответили на призыв латвийского депутата разделить Россию 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
По мнению российских политиков, националистические взгляды латвийских властей уже привели к значительному оттоку населения этой страны.
Латвийским властям необходимо подумать о ситуации в собственной стране, вместо того, а не строить планы по разделу России. Такой совет депутату латвийского сейма Александру Кирштейнсу дал российский сенатор Алексей Пушков, сообщает РИА Новости.
«Скоро там вообще никого не останется, кроме самого депутата и его дружков-националистов на пустой и заброшенной латвийской земле», заметил сенатор.
Ранее политик предложил раздробить Россию на несколько частей по этническому признаку. По мнению Кирштейнса это принесет долгожданный мир в Европу. Своим заявлением скандальный депутат отреагировал на пост в Сети, посвященный писателю Владимиру Войновичу, предложившему экстремистский вариант гимна Советского Союза.
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