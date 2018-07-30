В Совете Федераций ответили на призыв латвийского депутата разделить Россию

По мнению российских политиков, националистические взгляды латвийских властей уже привели к значительному оттоку населения этой страны.

Латвийским властям необходимо подумать о ситуации в собственной стране, вместо того, а не строить планы по разделу России . Такой совет депутату латвийского сейма Александру Кирштейнсу дал российский сенатор Алексей Пушков , сообщает РИА Новости

«Скоро там вообще никого не останется, кроме самого депутата и его дружков-националистов на пустой и заброшенной латвийской земле», заметил сенатор.