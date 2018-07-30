Запад спит и видит, как растащит Россию по кусочкам 

Депутат сейма Латвии Александр Кирштейнс заявил, что Россию надо разделить на несколько частей по этническому составу.
«Только тогда, когда Россия распадается на малые страны, в соответствии с этническим составом, военные конфликты закончатся, и прочный мирный период будет в Европе», — написал он в своем Twitter.
Подобную мечту давно лелеют не только многие прибалтийские, но и западные политики. Однако, как заявил «СП» первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, их мечтам не суждено сбыться.
— Я думаю, совершенно неадекватное заявление латвийского политика, потому что он такое мог предложить и своей стране, в которой половину граждан считают «несвоими» — русскоговорящих. Ну, поделил бы Латвию по национальному признаку, как он нам предлагает разделиться: половина — латышам, половина — русскоговорящим.
Я хочу напомнить, что после окончания Второй мировой войны наши союзники по антигитлеровской коалиции планировали раздробить Германию, чтобы больше никогда война оттуда не исходила на несколько мелких государств. Кстати, этому тогда воспротивился Советский Союз. В результате Германия стала мощным государством, достаточно мирным, которое тащит на себе как паровоз весь Европейский Союз.
Поэтому я думаю, что господин латышский депутат, сам того не желая, высказал, наверное, то желаемое, что думают многие политики на Западе. Им хочется отгородить Россию, чтобы из России получать только сырье, энергоносители и больше о России не было слышно.
Но хотим его разочаровать — его вариант не пройдет. Мы не собираемся делиться. А то, что было в 1991 году — это не заслуга каких-то внешних сил. Это, к сожалению, наши внутренние ошибки, которые привели к развалу страны, в результате которого Латвия стала независимым государством.
Аналогичную точку зрения «СП» выразил и депутат Европейского парламента и сопредседатель партии «Русский союз Латвии Мирослав Митрофанов.
— Александр Кирштейнс известен своими радикальными русофобскими высказываниями, ничего удивительного нет. Но что ценно в его словам — это то, что он выражает, как человек прямой, то, о чем думают более хитрые и скрытные русофобы. Причем речь идет не только о Латвии. Здесь регулярно такие дискуссии возникают, несколько лет назад была опубликована книга американского русофоба латышского происхождения, который как раз писал о том, что надо делать с Россией.
Важно, что Кирштейнс выразил то, о чем сдержанные русофобы молчат и в Латвии, и во всей Восточной Европе. Когда произошел распад Советского Союза, то очень многим на Западе и Востоке Европы этот процесс показался совершенно замечательным, потому что он не требовал никакого вложения средств, никакой войны, то есть государство самоликвидировалось и распалось. И потом возникли ожидания, что тоже самое будет с Россией: начнется цепная реакция распада. Они очень радовались, когда была война в Чечне, им казалось, что оно вот-вот произойдет. Но российская власть стабилизировалась, и эти ожидания не оправдались.
Эти надежды насчет распада России совсем не связаны с безопасностью. И депутат Кирштейнс отлично это знает, поскольку он великолепно говорит и очень много читает на русском, он прекрасно понимает, какова сейчас ситуация в России. Что там у правящего класса и простых людей нет никакого желания и мотива на кого-то нападать, что-то отбирать, тем более если речь идет о Западном блоке, то есть Европейском Союзе или странах НАТО.
То, что Кирштейнс сказал, что распад России нужен для безопасности на континенте, это, конечно, ханжество, ложь и настоящие мотивы его слов и соответствующих ожиданий заключаются в совершенно другом.
После того, как Европейских Союз интегрировал страны Восточной Европы, эти страны в значительной степени потеряли свой экономический, промышленный потенциал и превратились в рынок сбыта продукции, произведенной на западе Европы, и дешевой рабочей силы для Западной Европы. Во всяком случае, для балтийских стран это так. Для Польши и Чехии немножко по-другому.
Естественно, что многие политики на востоке Европы давно задумываются о том, как они могли бы компенсировать потери. Компенсации могут быть за счет распада постсоветского пространства: то есть резкого ослабления Белоруссии, Украины, России. И в этом случае можно было бы компенсировать те потери, которые понесли страны Восточной Европы при интеграции с Западной Европой. То есть все постсоветское пространство могло бы превратиться в одну большую Украину, которая добровольно лишилась при интеграции многих экономических ресурсов или экономического и промышленного потенциала и стала источником рабочей силы для той же самой Польши, частично для Литвы (украинцы сейчас активно туда въезжают, чтобы работать).
Не все, но многие политики в Восточной Европе считают, что, если бы тоже самое произошло с Россией и Белоруссией, оно бы, во-первых, открыло огромные рынки для реализации промышленной продукции на Востоке, так как собственная промышленность в этом случае была бы ликвидирована. Во-вторых, это было бы источником дешевой рабочей силы, которая могла бы восполнить тот недостаток рабочих рук, который сейчас создался у нас.
У нас сейчас реально дефицит. Некому работать в области строительства, обслуживания и так далее. Разница в зарплате колоссальная между балтийскими странами и Западной Европой, поэтому отсюда люди продолжают уезжать.
Надежды Кирштейнаса связаны с тем, что, если вдруг все начинает рушиться, то практически можно будет воспользоваться ресурсами большого постсоветского пространства и решить свои экономические, демографически и прочие проблемы».