Запад спит и видит, как растащит Россию по кусочкам

Депутат сейма Латвии Александр Кирштейнс заявил, что Россию надо разделить на несколько частей по этническому составу.

«Только тогда, когда Россия распадается на малые страны, в соответствии с этническим составом, военные конфликты закончатся, и прочный мирный период будет в Европе», — написал он в своем Twitter.

Подобную мечту давно лелеют не только многие прибалтийские, но и западные политики. Однако, как заявил «СП» первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров , их мечтам не суждено сбыться.

— Я думаю, совершенно неадекватное заявление латвийского политика, потому что он такое мог предложить и своей стране, в которой половину граждан считают «несвоими» — русскоговорящих. Ну, поделил бы Латвию по национальному признаку, как он нам предлагает разделиться: половина — латышам, половина — русскоговорящим.

Я хочу напомнить, что после окончания Второй мировой войны наши союзники по антигитлеровской коалиции планировали раздробить Германию , чтобы больше никогда война оттуда не исходила на несколько мелких государств. Кстати, этому тогда воспротивился Советский Союз. В результате Германия стала мощным государством, достаточно мирным, которое тащит на себе как паровоз весь Европейский Союз

Поэтому я думаю, что господин латышский депутат, сам того не желая, высказал, наверное, то желаемое, что думают многие политики на Западе. Им хочется отгородить Россию, чтобы из России получать только сырье, энергоносители и больше о России не было слышно.

Но хотим его разочаровать — его вариант не пройдет. Мы не собираемся делиться. А то, что было в 1991 году — это не заслуга каких-то внешних сил. Это, к сожалению, наши внутренние ошибки, которые привели к развалу страны, в результате которого Латвия стала независимым государством.

— Александр Кирштейнс известен своими радикальными русофобскими высказываниями, ничего удивительного нет. Но что ценно в его словам — это то, что он выражает, как человек прямой, то, о чем думают более хитрые и скрытные русофобы. Причем речь идет не только о Латвии. Здесь регулярно такие дискуссии возникают, несколько лет назад была опубликована книга американского русофоба латышского происхождения, который как раз писал о том, что надо делать с Россией.

Важно, что Кирштейнс выразил то, о чем сдержанные русофобы молчат и в Латвии, и во всей Восточной Европе. Когда произошел распад Советского Союза, то очень многим на Западе и Востоке Европы этот процесс показался совершенно замечательным, потому что он не требовал никакого вложения средств, никакой войны, то есть государство самоликвидировалось и распалось. И потом возникли ожидания, что тоже самое будет с Россией: начнется цепная реакция распада. Они очень радовались, когда была война в Чечне , им казалось, что оно вот-вот произойдет. Но российская власть стабилизировалась, и эти ожидания не оправдались.

Эти надежды насчет распада России совсем не связаны с безопасностью. И депутат Кирштейнс отлично это знает, поскольку он великолепно говорит и очень много читает на русском, он прекрасно понимает, какова сейчас ситуация в России. Что там у правящего класса и простых людей нет никакого желания и мотива на кого-то нападать, что-то отбирать, тем более если речь идет о Западном блоке, то есть Европейском Союзе или странах НАТО

То, что Кирштейнс сказал, что распад России нужен для безопасности на континенте, это, конечно, ханжество, ложь и настоящие мотивы его слов и соответствующих ожиданий заключаются в совершенно другом.

После того, как Европейских Союз интегрировал страны Восточной Европы, эти страны в значительной степени потеряли свой экономический, промышленный потенциал и превратились в рынок сбыта продукции, произведенной на западе Европы, и дешевой рабочей силы для Западной Европы. Во всяком случае, для балтийских стран это так. Для Польши Чехии немножко по-другому.

Естественно, что многие политики на востоке Европы давно задумываются о том, как они могли бы компенсировать потери. Компенсации могут быть за счет распада постсоветского пространства: то есть резкого ослабления Белоруссии Украины , России. И в этом случае можно было бы компенсировать те потери, которые понесли страны Восточной Европы при интеграции с Западной Европой. То есть все постсоветское пространство могло бы превратиться в одну большую Украину, которая добровольно лишилась при интеграции многих экономических ресурсов или экономического и промышленного потенциала и стала источником рабочей силы для той же самой Польши, частично для Литвы (украинцы сейчас активно туда въезжают, чтобы работать).

Не все, но многие политики в Восточной Европе считают, что, если бы тоже самое произошло с Россией и Белоруссией, оно бы, во-первых, открыло огромные рынки для реализации промышленной продукции на Востоке, так как собственная промышленность в этом случае была бы ликвидирована. Во-вторых, это было бы источником дешевой рабочей силы, которая могла бы восполнить тот недостаток рабочих рук, который сейчас создался у нас.

У нас сейчас реально дефицит. Некому работать в области строительства, обслуживания и так далее. Разница в зарплате колоссальная между балтийскими странами и Западной Европой, поэтому отсюда люди продолжают уезжать.

Надежды Кирштейнаса связаны с тем, что, если вдруг все начинает рушиться, то практически можно будет воспользоваться ресурсами большого постсоветского пространства и решить свои экономические, демографически и прочие проблемы».